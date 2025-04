Elisa Longo Borghini e Remco Evenepoel trionfano alla Freccia del Brabante

Sono tornati, lei dopo 12 giorni, lui dopo cinque mesi. Elisa Longo Borghini ha dimenticato la brutta caduta al Giro delle Fiandre, che l’ha portata per una notte in ospedale, e con capolavoro tattico si è presa la Freccia del Brabante, con un assolo negli ultimi 10 chilometri staccando tutte le rivali sulla salita di Holstheide, arrivando da sola al traguardo di Overijse. La 33enne di Verbania, al quarto successo stagionale, diventa la prima donna a vincere per due volte in carriera la Freccia del Brabante, dopo il 2024. Quarta Eleonora Gasparrini.

Tornava dopo mesi, invece, Remco Evenepoel, che ha vinto in volata battendo Wout van Aert. Per Evenepoel era il debutto stagionale dopo che a dicembre durante un allenamento si era scontrato con la portiera aperta di un furgone, nei pressi di Anderlecht, riportando fratture alle costole, alla scapola e alla mano destra, contusioni ai polmoni e una lussazione della clavicola destra con rottura dei legamenti. Dopo mesi di cure, riabilitazione e allenamenti, Evenepoel è tornato con una pesante fasciatura e ha subito centrato il successo.