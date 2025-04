Freccia-Vallone 2025 oggi in tv: percorso, favoriti e dove vederla

Roma, 23 aprile 2025 – A Valkenburg l’ha spuntata in volata Mattias Skjelmose, vincitore a sorpresa della Amstel Gold Race su Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, ma il Trittico delle Ardenne entra nel vivo e la battaglia si ripropone oggi, mercoledì 23 aprile, con la Freccia Vallone 2025, tradizionale appuntamento di metà settimana con vista sulla Liegi Bastogne Liegi, che va a chiudere la primavera delle Classiche Monumento. Il triello si potrebbe riproporre, anche se il finale stavolta è diverso perché a, differenza della Amstel, si arriva in salita sul Muro di Huy, tradizionale Cote della Freccia. Tutto in poco più di un chilometro con pendenze massime del 20%: terreno probabilmente favorevole a Pogacar, anche se un po’ di stanchezza sembra emergere dopo Sanremo, Fiandre e Roubaix, tutte disputate al massimo dallo sloveno che quest’anno punta sul Tour de France.

Percorso

205 chilometri per l’edizione 2025 della Freccia Vallone che partirà, in maniera inedita, dalla cittadina di Ciney per arrivare sul tradizionale Muro di Huy. Sarà un percorso diviso in due, con una prima parte in linea che non deciderà la corsa, ci saranno la Cote de Ver e la Cote de Petite Somme, poi si entrerà nel circuito finale di 37 chilometri che quest’anno prevede tre salite importanti. Sono tre le Cote decisive nella Freccia Vallone 2025. Prima la Cote d’Ereffe, che verrà affrontata per la terza volta al chilometro 186, poi la Cote de Cherave, chilometro 199, e infine il mitico Muro di Huy, la salita che spesso decide la corsa. Sono 1300 metri di lunghezza con una pendenza media del 9.6% e massime del 20%: in cima è posto anche l’arrivo della Freccia Vallone.

Favoriti

Per quello che si è visto alla Amstel si riparte dal terzetto di scattisti. Tadej Pogacar vuole riprendersi una vittoria dopo essere stato battuto da Skjelmose , ma anche Evenepoel è tra i big al via ed è intenzionato a mandare un segnale in ottica Liegi di domenica. In seconda fila partono Marc Hirschi , Thomas Pidcock , Tiesj Benoot , Valentin Madouas , Dylan Teuns , Julian Alaphilippe , Lennert Van Eetvelt , Lenny Martinez e Maxim Van Gils . Per quanto riguarda gli italiani, Diego Ulissi e Simone Velasco sono possibili carte dell’Astana, Filippo Zana potrebbe avere una chance con la Jayco Alula, così come Lorenzo Rota con la Intermarché. In gara anche Davide Formolo con la Movistar e Andrea Bagioli per la Lidl.

Dove vederla in tv

La Freccia Vallone 2025 si corre mercoledì 23 aprile, con partenza alle 11.30 e arrivo previsto tra le 16 e le 16.30. Prevista la doppia diretta tv. La Rai trasmetterà la gara a partire dalle 14.30 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, in streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn.