Monza-Napoli 0-1, McTominay aggancia l'Inter

Monza, 19 aprile 2025 - Al Monza manca solo la matematica per la retrocessione, con il serio timore di poter anche aggiornare qualche record negativo, mentre il Napoli sogna lo scudetto, tallonando l'Inter a -3 alla vigilia del match di Bologna della capolista. Eppure, la gara dell'U-Power Stadium si rivela per gli azzurri molto più ostica del previsto, con un primo tempo in cui sono i padroni di casa a confezionare le chance migliori per sbloccare il risultato. Non che il copione cambi molto nella ripresa, almeno fino al 72', il minuto che vede il solito McTominay togliere le castagne dal fuoco con un colpo di testa facilitato dall'uscita sbagliata di Turati. In un colpo solo gli azzurri sfatano il tabù trasferta che durava dal 18 gennaio, giorno del successo in casa dell'Atalanta, e soprattutto agganciano momentaneamente l'Inter, che domani scenderà in campo con l'onere della pressione sulle proprie spalle: tra l'altro in un Dall'Ara che non rievoca piacevoli ricordi quando di mezzo c'è una sorta di spareggio scudetto come quello all'orizzonte.

Le formazioni ufficiali

Nesta sceglie un 3-5-2 aperto da Turati, protetto da Pereira, Caldirola e Carboni, con Birindelli e Kyriakopoulos sulle bande e il trio Castrovilli-Bianco-Akpa Akpro sulla mediana: davanti tocca a Caprari e Mota. Conte replica con un 4-3-3 che tra i pali vede Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani, Marin e Olivera in difesa e Gilmour, Lobotka e McTominay in mezzo al campo: in attacco ci sono invece Politano, Lukaku e Spinazzola.

Primo tempo

Il Napoli prova a partire forte e al 2' manda al tiro Spinazzola, che strozza troppo la conclusione, poi facilmente respinta dalla difesa di casa. Al 7' Rrahmani vince il duello fisico con Akpa Akpro e guadagna un corner, battuto teso verso il primo palo da Politano e respinto di testa da Mota. Il primo tiro del match è di marca Monza e arriva all'11', quando Birindelli apre troppo l'esterno su azione continuata dei suoi, che poco dopo avanzano con Akpa Akpro, che taglia alle spalle di Olivera e mette in mezzo verso Mota: Marin anticipa in maniera provvidenziale. Gli azzurri replicano guadagnando una punizione dal limite per spinta di Caprari su Spinazzola: batte McTominay, che va dritto per dritto trovando la risposta non bella ma efficace di Turati. Poco dopo lo scozzese dialoga con con Spinazzola e Lukaku prima di provarci in prima persona, ma il suo sinistro trova l'opposizione di Caldirola: l'ennesimo corner per il Napoli lo batte Gilmour per la testa di Rrahmani, che non va molto lontano dal bersaglio. Al 21' sempre di testa ci prova Lukaku su assist di Spinazzola ma ancora una volta il massimo fatturato è un giro dalla bandierina: batte ancora Gilmour e Marin la spizza verso il secondo palo, dove McTominay arriva in ritardo di un soffio. Al 27' Marin prova a fare tutto da solo con una botta potente ma centrale per Turati, mentre dall'altro lato affonda Castrovilli che, disturbato al momento del tiro da Rrahmani, in precario equilibrio sfiora il palo. Al 39' Spinazzola prova ad accelerare la manovra dopo una fase piuttosto appannata dei suoi e serve Politano, ma la conclusione al volo di quest'ultimo è un regalo alla curva. Al 42' il Monza guadagna un corner che arma la botta da fuori di Bianco che, deviata da McTominay prima e Mota poi, diventa molto pericolosa dalle parti di Meret. Sul ribaltamento di fronte Lukaku mastica la conclusione da zero metri dopo che il precedente tiro di Politano, deviato, si era trasformato in un assist. La difesa ospite trema ancora a ridosso del 45', quando Kyriakopoulous mette in mezzo un cross basso che Mota prova a deviare di tacco, togliendo la palla dalla disponibilità di Rrahmani ma anche di Birindelli prima che scada il minuto di recupero concesso dall'arbitro La Penna: è 0-0 e alla fine, paradossalmente, il risultato non dice male al Napoli.

Secondo tempo

Conte lascia negli spogliatoi Gilmour, rimpiazzato da Anguissa, l'escluso di lusso dall'undici di partenza di oggi. Gli azzurri provano a prendersi il predominio del campo ma, come un po' da copione dell'intero pomeriggio, le chance migliori le confezionano i giallorossi: al 56' Caldirola svetta su corner e manca di poco il bersaglio, ma per La Penna il suo disimpegno è anche viziato da un fallo. La seconda mossa di Conte è Raspadori per Olivera: Nesta risponde lanciando Gagliardini per Akpa Akpro. Poco dopo il Napoli si costruisce una palla gol colossale quando Politano viene trovato alla perfezione da una traccia verticale ma al momento della conclusione si fa sbarrare la porta dalla manona di Turati. Il gol è nell'aria e arriva al 72', quando McTominay incorna nel sacco il cross morbido di Raspadori, servito da Spinazzola: stavolta proprio l'uscita così così di Turati condanna i suoi: la contromossa immediata di Nesta è Ganvoula per Birindelli. Al 77' il Napoli potrebbe chiudere la questione, ma Di Lorenzo calibra male il cross per Lukaku, che era solo soletto al limite dell'area piccola: il belga viene poi sostituito da Simeone. All'81' ci prova da fuori Raspadori: Carboni fa impennare la sfera, che stavolta non tradisce Turati. Dall'altro lato Mota guadagna una punizione dal limite che batte Caprari, con la barriera che regala ai brianzoli un giro dalla bandierina. Nesta dà minuti anche a Ciurria e Urbanski per Castrovilli e Bianco: Conte invece inserisce Ngonge per Politano. All'87' Di Lorenzo ci prova da fuori, ma la mira è imprecisa, mentre all'89' Simeone incrocia con il destro ma lo fa partendo da posizione di fuorigioco. I minuti di recupero sono 3 che il Monza prova a utilizzare per regalarsi il pareggio: le palle buttate nell'area ospite sono tante, ma nessuna buona a togliere al Napoli la vittoria (più sofferta del dovuto) che vale l'aggancio momentaneo all'Inter.