Bologna-Inter: probabili formazioni e dove vederla. Sfida scudetto contro Champions

Bologna, 19 aprile 2025 – La partita più importante dell’anno l’ha definita l’amministratore delegato Beppe Marotta. Forse una esagerazione considerando il derby tra qualche giorno e la semifinale di Champions, ma è una strategia comunicativa efficace in un momento di stanchezza e in cui la sbornia post Bayern Monaco potrebbe fornire qualche distrazione di troppo. Invece, la rincorsa al Triplete vivrà a Bologna un passaggio determinante, in un turno sulla carta difficile e contro una squadra in piena lotta Champions League. Già una volta, con l’errore di Radu, l’Inter ha lasciato uno scudetto al Dall’Ara e negli ultimi anni i match sono sempre stati combattuti. Per due anni di fila i rossoblù hanno pareggiato a San Siro, più una qualificazione ai quarti di Coppa Italia con rimonta nei supplementari, e per due anni di fila hanno vinto a Bologna prima del sacco firmato da Bisseck l’anno scorso. Insomma, sono sempre state partite vibranti e non meno di due settimane fa il Napoli è uscito dal Dall’Ara con un pareggio ma a fronte di un secondo tempo di grande sofferenza. Il problema per Inzaghi è qualche acciacco.

Probabili formazioni

Due gli assenti certi nell’Inter, Dumfries e Zielinski, a cui si è aggiunto Marcus Thuram per un affaticamento (Inzaghi spera di riaverlo per il derby), ma anche Dimarco e Arnautovic non sono al meglio e così gli adattamenti saranno maggiori di quelli previsti inizialmente. Dietro spazio a Pavard, Acerbi e Bastoni, in fascia sinistra Carlos Augusto al posto di Dimarco, a destra ancora Darmian con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo. Davanti coppia argentina Correa-Lautaro. Nel Bologna fuori Skorupski, Ferguson e Calabria, con Castro non al meglio per una botta al piede. In porta Ravaglia, poi Holm, Beukema, Lucumi e Miranda in difesa, a centrocampo diga svizzera composta da Freuler e Aebischer, mentre in avanti Orsolini e Ndoye larghi, con Odgaard dietro Dallinga.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Precedenti

Bologna-Inter è una classicissima del calcio italiano, se non altro perché rappresenta, per ora, l’unico spareggio Scudetto della storia della Serie A. Era il giugno 1964 e a Roma i rossoblù di Bernardini vinsero 2-0 con i gol di Fogli e Nielsen. In totale, sono ben 191 i precedenti tra le due squadre con 92 vittorie nerazzurre, 43 pareggi e 56 vittorie rossoblù. Il primo precedente della storia risale al 22 novembre 1925 con la vittoria del Bologna in casa per 4-1, mentre il primo successo dell’allora Ambrosiana risale al 19 giugno 1927 per 1-0 a Milano. Per quanto riguarda le sole partite giocate a Bologna il bilancio è di 96 precedenti con 39 vittorie Inter, 40 vittorie Bologna e 17 pareggi. Dopo una striscia di 16 risultati utili consecutivi, dal 2003 al 2021, l’Inter è incappata in due sconfitte consecutive al Dall’Ara e quella più dolorosa è del 27 aprile 2022 con l’errore di Radu e un due a uno che ha privato i nerazzurri di uno Scudetto. L’anno scorso, invece, sacco interista con il famoso gol da braccetto a braccetto: cross di Bastoni e gol di Bisseck.

Le parole di Italiano

Il Bologna vuole archiviare e dimenticare la sconfitta di Bergamo, uno dei pochi passi falsi del 2025 al pari della sconfitta di Parma. I rossoblù sono in lotta per la Champions ma sono stati scavalcati nel turno scorso dalla Juve e oggi il tecnico ha voluto puntualizzare alcune cose. La Champions non deve essere una ossessione: “Mi piacerebbe sentire parlare di treno Europa e non solo di Champions, che non deve essere una ossessione – le sue parole in conferenza – L’obiettivo è tornare in Europa, ne siamo consapevoli e a Bergamo c’è stata una sconfitta evitabile ma quei venti minuti iniziali non devono cancellare i tre mesi di grande livello che abbiamo fatto. Dobbiamo pensare partita per partita con lo scopo di dare sempre il 100%, sapendo che in quella zona di classifica tutte viaggiano forte”. Di fronte l’Inter, reduce dalle fatiche europee e acciaccata in qualche interprete. Ma per Italiano il livello non scenderà: “Servirà da parte nostra grandissima applicazione contro una delle squadre più forti al mondo e la più forte in Italia – ancora l’allenatore – Loro sono molto bravi a evidenziare i difetti altrui e se abbassi la guardia prendono il sopravvento. Hanno grandi doti e grande talento e noi dovremo fare tutto con estrema qualità in tutte e due le fasi”.

Un fattore in più sarà sicuramente il Dall’Ara, dove in stagione solo il Verona, con un autogol e un uomo in più, ha strappato tre punti. Passare al Bologna è difficile per tutti e Italiano conta sul sostegno del proprio pubblico: “Ho sempre sottolineato il clima del nostro stadio, trascinante e che ci spinge al massimo. Sudiamo sempre la maglia e il pubblico lo riconosce e un Dall’Ara che spinge così per novanta minuti è un fattore che ci può consentire di mettere in difficoltà anche una squadra come l’Inter”.

Dove vederla in tv

Bologna-Inter, valevole per il turno 33 di Serie A, si gioca domenica 20 aprile allo stadio Dall’Ara con calcio d’inizio alle ore 18 e doppia diretta tv. Live sulla piattaforma Dazn, visibile tramite apposita app sia su smart tv che su Playstagion e Xbox, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin. In diretta su Sky sui canali Sky Calcio, 202, Sky 4k e Sky Sport 251. Telecronaca di Andrea Marinozzi e Massimo Gobbi.