Tirreno-Adriatico,. Kooij fa il colpo. Ganna ancora leader

E’ l’olandese Olav Kooij della Visma-Lease (nella foto) il vincitore della quarta tappa della Tirreno-Adriatico. Il ciclista olandese ha tagliato per primo il traguardo del percorso di 190 chilometri compreso fra Norcia e Trasacco precedendo in volata i due connazionali Pluimers (Tudor) e Van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Si tratta della terza vittoria stagionale per Kooij dopo la doppietta ottenuta nel Giro dell’Oman. Il migliore tra gli azzurri in gara è stato Mirco Maestri (Polti VisitMalta), arrivato quinto davanti ad Andrea Vendrame (Decathlon AG2R) e Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) il quale consolida la leadership generale con 22” di distacco su Juan Ayuso (UAE Team Emirates) e di 29” su Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Oggi la corsa proseguirà con la quinta e terz’ultima tappa di 205 chilometri, la Ascoli Piceno-Pergola.

Spostandoci in Francia invece, il transalpino Lenny Martinez (Bahrain Victorious) precede tutti nella quinta tappa della Parigi-Nizza, la Saint Just en Chevalet-La Cote Saint André, anticipando di tre secondi il connazionale Champoussin (XDS-Astana) e l’americano Jorgenson (Visma-Lease a Bike), il quale riconquista la vetta generale della corsa a spese del compagno di squadra Jonas Vingegaard. Il danese infatti è stato rallentato a causa di una caduta lungo il tragitto, arrivando sul traguardo con 26 secondi di ritardo rispetto al vincitore.