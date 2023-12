A tutto gas da Miami a Losail. Ecco le ’Sprint race’ del 2024. La Cina torna in pista dopo 5 anni

Cinque anni dall’ultima gara, prima che il Covid fermasse il mondo e anche la Formula 1. Torna Shanghai, non solo come Gp, ma anche come gara Sprint assieme a Miami, Zeltweg, Austin, San Paolo e Losail. Sei eventi, proprio come nel 2023, improntati sulla velocità e i sorpassi, con lo scopo di rendere più gustosi i weekend di gara. Si parte con l’appuntamento in Cina, la quinta gara del calendario 2024, mentre ultima prova sarà in Qatar, penultimo appuntamento del campionato.

Le date: la prossima stagione è in attesa del via libera ufficiale ma si dovrebbe aprire il 9 marzo in Arabia Saudita per concludersi l’8 dicembre ad Abu Dhabi, dopo 22 Gran premi. In Italia previste le tappe del 19 maggio a Imola per il Gp dell’Emilia Romagna e il primo settembre a Monza con il Gp d’Italia. "Sono sei entusiasmanti sedi per le Sprint della prossima stagione, tra cui due nuovi Paesi ospitanti, Cina e Miami, che saranno entrambe fantastiche aggiunte e offriranno grandi gare per tutti i nostri fan in gara e che guarderanno da casa", commenta Stefano Domenicali (nella foto), presidente e amministratore Delegato della Formula 1.

"Fin dalla loro creazione nel 2021, le sprint hanno offerto più intrattenimento in pista per i fan durante gli eventi e un maggiore coinvolgimento sulle piattaforme social e digitali". Per Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, "l’aggiunta di Shanghai sarà una sfida per i team e i piloti con la Formula 1 che torna in Cina per la prima volta dal 2019, mentre uno Sprint a Miami aggiungerà una nuova dimensione a un finesettimana affascinante".