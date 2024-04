Adrian Newey pronto a lasciare Red Bull a fine stagione: futuro in Ferrari?

Roma, 25 aprile 2024 – Il genio della Formula 1 non sarà a più al servizio del Toro. Un altro scossone per il mondo Red Bull: Adrian Newey, sarebbe pronto a lasciare il team campione del mondo dopo le controversie che hanno coinvolto un altro pilastro della squadra: Chris Horner.

La notizia arriva da BBC e Auto Motor und Sport: entrambe le testate vedono un’uscita anticipata del direttore tecnico con contratto in scadenza nel 2025.

Stiamo parlando di quello che è forse il più grande progettista del Circus, capace di disegnare monoposto pluricampioni del mondo: tredici i titoli mondiali piloti in bacheca, dodici quelli costruttori.

Unico episodio a sconvolgere la sua carriera, quando era alla Williams nel ‘94, fu la morte di Ayrton Senna.

"Il capo del design britannico – così riporta la BBC – è stato fortemente legato alla Ferrari ed è noto per aver ricevuto un'offerta da parte dell'Aston Martin, ma probabilmente interesserà tutti i principali team ora che si conosce la sua disponibilità”. Cavallino quindi in pole, Aston MArtin un po’ da parte e anche l’ipotesi Mercedes sempre rimasta sullo sfondo, perché la priorità di Toto Wolff è il pilota, e si chiama Verstappen. E l’uscita di Newey potrebbe rappresentare anche un’occasione d’uscita per l’olandese volante.