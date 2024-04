Kimi Antonelli sogna debutto in Formula 1 già a Imola, ma serve la deroga sull’età

Imola, 25 aprile 2024 – Da sogno a realtà a due passi da casa. Il Gp di Imola, potrebbe vedere il debutto assoluto del pilota bolognese Kimi Antonelli su una monoposto di Formula 1. Quale? La Williams lasciata libera da Loagan Sergeant. L'approdo del talento emiliano (ora sotto l’ala di Mercedes) nella massima serie automobilistica potrebbe quindi arrivare in anticipo sui tempi secondo il giornalista inglese Joe Saward. La data ‘zero’ era inizialmente quella del Gp d’Italia, a Monza, ma se dovesse arrivare la deroga sull’età da parte della FIA (Kimi non ha ancora 18 anni), la carriera di Antonelli (che ora corre in Formula 2) potrebbe prendere una svolta clamorosa.

La strada apre spianata dato che la Williams è destinata a lasciargli un sedile libero complice i legami che l'uniscono alla Mercedes. L’altro ostacolo potrebbe essere costituito dalla superlicenza necessaria per guidare in Formula 1, ma il giovane pilota della Prema Racing, correndo nelle categorie inferiori ha già accumulato i punti necessari a ottenerla. Antonelli nel 2020 e 2021 ha ottenuto il titolo di Campione Europeo di Kart nella categoria OK, per poi passare alle monoposto è dominare anche i campionati di Formula 4.

Il condizionale è d'obbligo, ma gli scenari che si aprono per il pilota bolognese sono infiniti. Il divorzio fra Sergean e la Williams – soprattutto dopo l’episodio della cessione dell’auto ad Albon in Australia -, sembra imminente, e Kimi potrebbe approfittare delle porte scorrevoli. In attesa, forse già dalla prossima stagione di, chi lo sa, prendere il posto in Mercedes dell’uscente Lewis Hamilton.