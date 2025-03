Perché le Ferrari sono state squalificate in Cina: doppio errore con mea culpa di Maranello

Roma, 23 marzo 2025 - Non c'è pace in casa Ferrari. Dopo la delusione in Australia e un Gran Premio della Cina dove le rosse non sono mai risultate competitive almeno per il podio, nel post gara è arrivata l'ennesima doccia gelata di questo difficile inzio di stagione: la Fia ha riscontrato irregolarità (doppia) per quanto concerne le vetture di Maranello.

Per quanto riguarda Leclerc, la sua vettura è risultata sottopeso. La macchina del monegasco dopo le consuete verifica di fine corsa è infatti risultata al di sotto della soglia minima di 800 kg, precisamente 799 kg, ossia un kg in meno rispetto al regolamento vigente. Ma non è tutto. La Ferrari di Lewis Hamilton è invece finita sotto i riflettori della commissione a causa di un eccessivo consumo del pattino nella parte inferiore della vettura.

Secondo il regolamento, questa componente avrebbe dovuto misurare 9 mm di spessore, mentre sulla macchina dell'ex campione del mondo britannico lo spessore è risultato fra gli 8.6 e gli 8.5 mm.

La nota della Ferrari

Al termine della verifica da parte dei commissari, Ferrari non contestato le misurazioni, in questo modo la scuderia italiana ha di fatto confermato l'errore. Nelle ore successive la scuderia di Maranello ha diramato un comunicato stampa, per far luce sull'accaduto e spiegare il problema ai tanti tifosi: “A seguito delle verifiche post-gara della FIA, entrambe le nostre auto sono risultate non conformi ai regolamenti per motivi diversi. L’auto di Leclerc è risultata sottopeso di 1 kg, mentre l’usura dello slittamento posteriore dell’auto di Hamilton, è risultata essere di 0,5 mm al di sotto del limite.

Charles ha optato per una sola sosta oggi e questo ha significato che l’usura delle gomme era molto elevata, causando un sottopeso della vettura. Per quanto riguarda il pattino del fondo di Lewis, abbiamo valutato male il consumo con un piccolo margine. Non c’era alcuna intenzione di ottenere alcun vantaggio. Impareremo da quello che è successo oggi e faremo in modo di non commettere di nuovo gli stessi errori. Chiaramente non è il modo in cui volevamo concludere il nostro weekend del GP di Cina, né per noi stessi, né per i nostri tifosi che ci sostengono incredibilmente”