Analisi Ferrari Bahrain: Leclerc deluso, Sainz soddisfatto, Vasseur realista.

Le anime Ferrari si specchiano nel risultato del Bahrain. E non tutte vedono la stessa immagine. Ci sta, fermo restando che tanto vince sempre e comunque Verstappen con la irresistibile Red Bull.

Leclerc giù. Prima fotografia, sfocata. Carletto, quarto al traguardo, non l’ha presa male.

L’ha presa malissimo. "Io sono molto deluso – dichiara Leclerc –. Troppi problemi. Noie ai freni, appena toccavo il pedale la macchina andava da tutte le parti! Era anche pericoloso guidare in quelle condizioni. Ma dovevo arrivare secondo, non quarto! Ero consapevole di non poter vincere, d’accordo, ma non posso essere contento. E infatti non lo sono. Per niente".

Un messaggio forte e chiaro.

Sainz su. La seconda istantanea, decisamente più nitida , è quella scattata da Carlitos. Che è andato sul podio e ha battuto nettamente il compagno di squadra. E si capisce la sua soddisfazione…

"Io mi sono sentito bene in gara – ha raccontato lo spagnolo –. Non sono scattato bene, ma poi sono riuscito a tenere un buon passo, ho gestito le gomme, ho potuto imporre il mio ritmo e ce l’ho fatta ad ottenere il podio. Il risultato è buono. In generale sono riuscito a viaggiare come la Red Bull di Perez ed è abbastanza sorprendente, in positivo. Non abbiamo ancora la velocità che vorremmo, ma è stato un avvio di stagione sicuramente migliore rispetto al passato campionato.

Le gomme? Avevamo il piano di partire con le Soft e poi mettere le Hard perché con le gomme dure ci sentiamo maggiormente a nostro agio per via del degrado. Si tratta di una gomma più dura, difficile da scaldare, ma se la porti in temperatura poi puoi davvero spingere tanto. Abbiamo visto che la Red Bull ha usato una soluzione diversa, ma il bello della F1 è anche giocare con le strategie".

Dica il lettore chi dei due piloti ha ragione.

E Vasseur. L’ultima parola meglio concederla al capo famiglia. Fred Vasseur è stato onesto nella analisi finale. Ecco qua: "Mi aspettavo di meglio – ha ammesso il manager francese –. Ma è un risultato accettabile pensando ai guai ai freni che per metà gara hanno condizionato Leclerc. Se non altro Charles ce l’ha fatta a battere Mercedes e McLaren. Sainz? Ha fatto una gara eccellente, ha finito non lontano da Perez, meritava di salire sul podio. Rispetto ad un anno fa siamo messi meglio però su Verstappen dobbiamo recuperare ancora circa 4-5 decimi al giro, non sono pochi. Credo di poter dire che anno su anno abbiamo dimezzato il distacco, questo sì. Ma ancora non è abbastanza. Dovremo essere bravi a sviluppare l’auto…"

Anche per scongiurare l’eterno ritorno del sempre uguale.