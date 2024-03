Chi è Andrea Busnelli, il fidanzato di Vicky Piria

Roma, 2 marzo 2024 – Vicky Piria, il nuovo volto della Formula 1 su Sky è fidanzata da tempo con Andrea Busnelli, 31 anni, imprenditore e designer, ceo della Busnelli Corporate, un'azienda specializzata nella progettazione e nella produzione di arredamenti su misura di lusso. Ambassador di Unicef Next Gen dal 2019, ha fondato l'azienda che oggi dirige. Giovane, 9mila follower su Instagram, di buona famiglia, nel 2021 è stato inserito nella lista dei nuovi talenti under 30 di Forbes Italia.

Vicky Piria con Andrea Busnelli

Chi è Andrea Busnelli

Nato a Meda in Brianza, Andrea Busnelli, dopo il diploma conseguito al Collegio Pio XI di Desio e la laurea in Industrial Design alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, si è messo in gioco, sfidando anche lo scetticismo iniziale del padre, alla guida di una storica ditta del settore arredamento. Ha iniziato la scalata imprenditoriale nel 2014, tempo sei anni e da un ufficio di 23 mq senza riscaldamento l’azienda si è ampliata con più di 4mila mq tra uffici, produzione e magazzini. Nel suo portafoglio clienti oggi spiccano i nomi più prestigiosi dai settori della moda e del design, della ristorazione e del contract fino all’automotive. “Con l'aiuto di qualche amico e un furgone a noleggio, e a piccoli ma molto veloci passi porta l'azienda a collaborare con i principali gruppi internazionali del design, del lusso, della ristorazione e del tech", con questa motivazione Forbes Italia l'ha inserito tra gli Under 30 per il 2021. Nel 2023, Busnelli Corporate inaugura il suo primo spazio fisico in centro a Milano, Bottega Busnelli, in via Palestro 20 punto di riferimento per progettisti provenienti da tutto il mondo.

Vicky Piria, il nuovo volto di Sky Sport

Chi è la fidanzata Vicky Piria

Andrea Busnelli è il fidanzato di Vittoria “Vicky” Piria, la pilota milanese, 30 anni, nuova conduttrice Sky Formula 1 che ha preso il posto di Davide Valsecchi e di Federica Masolin e farà coppia con Davide Camicioli, dal paddock e in studio, nei pre e post gara per le 24 tappe del Mondiale 2024. Andrea e Vittoria sono legati sentimentalmente da anni, condividono la passione per i viaggi, lo sci e soprattutto per le auto da corsa, tra loro è un amore a tutta velocità. Nelle scorse settimane Andrea ha condiviso su Instagram uno scatto con Vicky, felice nel mostrare l’anello di fidanzamento. Matrimonio in vista? Forse nella prossima stagione, un anno molto impegnato questo per Vicky, sempre in pista, oltre alla tv con Enrico Fulgenzi Racing, la pilota gareggerà su una Porsche GT3 Cup: “Era la condizione imprescindibile per iniziare questa nuova avventura: fortunatamente il calendario mi permetterà di essere sia in pista che in televisione”. Fino ad ora ha corso in oltre 120 gare in 12 categorie.