CALENDARIO di 24 gare. Si comincia in Bahrain. L’ultima ad Abu Dhabi. Ci sono sei Sprint

Da giovedì si fa sul serio, in anticipo perché le prime due gare si disputeranno di sabato. Il 29 febbraio iniziano le prove del GP del Bahrain, la corsa in programma sabato 2 marzo. Sempre di sabato per motivazioni religiose si correrà anche il 9 marzo in Arabia Saudita.

La prima di domenica nel GP d`Australia (22-24 marzo), quindi il circus si sposterà in Giappone (7 aprile) e in Cina, 21 aprile; 5 maggio Miami, quindi il GP dell`Emilia Romagna in programma il 19 a Imola e quello di Monaco il 26 maggio. In Canada il 9 giugno, Spagna il 23 e Austria il 30. In luglio, il 7 il GP d’Inghilterra, quello d’Ungheria il 21 e Belgio il 28. Seguirà la pausa estiva, alla ripresa in Olanda il 25 agosto, e poi Monza con il GP d’Italia nel weekend del 30 agosto-1 settembre. Quindi Baku 15 settembre, Singapore 22 settembre, Stati Uniti il 20 ottobre, Messico 27 ottobre e Brasile 3 novembre. Il GP di Las Vegas il 23 novembre, quello del Qatar l’1 dicembre, chiusura ad Abu Dhabi l`8 dicembre.

Le sei gare con formula Sprint Race verranno disputate in Cina, Miami, Austria, Stati Uniti, Brasile e Qatar.