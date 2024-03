F1, Gp del Bahrain 2024. Le pagelle di Leo Turrini

Sakhir (Bahrain), 2 marzo 2024 – Max Verstappen si conferma il pilota da battere e le Red Bull le monoposto imprendibili anche nel nel primo appuntamento della stagione di Formula Uno nel Gp del Bahrain. Pronti via è subito doppietta per la scuderia austriaca anche grazie al secondo posto di Sergio Perez. Bene però anche le Ferrari con Carlos Sainz terzo, seguito dal compagno di scuderia Charles Leclerc. Il monegasco, secondo in griglia, però ha pagato una partenza non perfetta, cedendo il posto a Russell e a Perez, per poi venir superato più tardi anche da Sainz, bravo a risalire la classifica fino al gradino più basso del podio. Il campione del mondo in carica riparte nel nuovo Mondiale centrando la vittoria numero 55 in carriera.

Le pagelle

Verstappen: voto 10

Evidentemente tutte le vicende extra agonistiche della Red Bull lo lasciano indifferente. Per lui nulla è cambiato. Scatta al via in modo perfetto, saluta la compagnia e gli altri lo rivedono dopo la bandiera a scacchi.

Sainz: voto 9

Il più brillante tra i ferraristi. E magari questa è una sorpresa. Anche cattivo nei sorpassi su Leclerc. Lo spagnolo dimostra di voler reagire con grinta al licenziamento anticipato. Offre una testimonianza di serietà professionale. Il podio è strameritato.

Perez: voto 8

Il messicano ha il contratto in scadenza e allora si sveglia. Non sarà mai sul livello del compagno olandese, ma in Bahrain ha tirato fuori la grinta, completando una doppietta Bibitara che si spera non sia destinata a diventare una abitudine in questo 2024.

Geri Halliwell: voto 7

Magari è tutta una finzione, ma la ex Spice Girl ha mostrato coraggio nel presentarsi ai box accanto al marito Chris Horner, travolto dal Sexgate. Chissà se il loro matrimonio sopravviverà alla bufera, però la manifestazione di solidarietà non era scontata e nemmeno obbligata.

Leclerc: voto 7

Comincia a litigare con la macchina sin dai primi giri. Si lamenta dei freni, va lungo e va largo. Si batte e si sbatte ma deve arrendersi alla supremazia di Sainz. Se non altro nel finale riesce a sorpassare Russell e a chiudere ai piedi del podio.

Vasseur: voto 6

Onestamente il tifoso Ferrari si aspettava di più e non si può dargli torto. Forse anche il capo francese del reparto corse di Maranello immaginava di essere meno lontano dai Bibitari, ma la realtà questa è. Il suo operato andrà valutato sulla base degli sviluppi che la Rossa riuscirà a portare in pista nell’arco della stagione.

Russell: voto 6

Nell’arco del week end sta sempre davanti ad Hamilton. Un segnale nell’ottica delle gerarchie Mercedes: ormai Toto Wolff sa di dover puntare sul giovanotto e ci sta. Però la Freccia d’Argento va più piano della Ferrari e la Red Bull è di un altro pianeta.

Zhou: voto 6

Il cinese della ex Alfa presumibilmente non si trasformerà mai in un fuoriclasse ma in Bahrain ha corso con il piglio giusto, tenendosi alle spalle il presunto leader del team che oggi si chiama Stake, il veterano Bottas. Meglio che niente .

Alonso: voto 5

Povero Zio Fernando. Si aspettava ovviamente molto di più dalla Aston Martin, invece se il buon giorno si vede dal mattino il suo 2024 sarà meno brillante di un 2023 che aveva alimentato timide speranze. Infondate, a quanto pare.

Hamilton: voto 5

Mettiamola così: con una Mercedes del genere, Lewis si convincerà sempre di più di aver fatto la. scelta giusta scommettendo sul Cavallino dal 2025 in poi. Ma far passare un anno intero così è dura.

Horner: ng

Le penose vicende che lo riguardano, dagli esiti ancora impronosticabili, non hanno tolto nulla alla sua scuderia, sempre dominante. Dopo di che, qui si presume si stia interrogando sulle manine e le manone che, aldilà delle sue eventuali responsabilità, lo hanno esposto e lo stanno esponendo ad una figuraccia planetaria…