F1 live. Bahrain, il Gp in diretta oggi dalle 16

Sakhir, 2 marzo 2024 – Riflettori accesi sul circuito di Sakhir che ospita il Gp del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024, in programma oggi (sotto la gara live dalle 16), insolitamente di sabato, causa Ramadan. Niente di nuovo nella griglia di partenza che vede in pole il solito Max Verstappen, affiancato da Charles Leclerc. Il campione del mondo Red Bull ha fatto registrare il primo tempo ieri nelle qualifiche, piazzandosi davanti alla Ferrari e alla Mercedes di Russell, tallonata dall’altra rossa di Carlos Sainz. Qualche rimpianto per il monegasco che ha firmato il miglior crono di giornata nel Q2, per poi cedere qualcosa nel Q3, complici problemi con le gomme. “In Q1 è stato un po` complicato – ha spiegato Leclerc – e purtroppo abbiamo dovuto mettere due nuovi set di soft che hanno compromesso il Q3”. Ma tutto sommato è un buon inizio. La gara? C'è la fiducia di aver fatto un passo avanti, ma bisogna aspettare". Attendiamo dunque il verdetto della pista, 5.412 metri e 15 curve, che dovrà essere percorsa dai piloti 57 volte.

Prima fila: 1. Verstappen (Red Bull), 2. Leclerc (Ferrari) Seconda fila: 3. Russell (Mercedes), 4. Sainz (Ferrari)

Terza fila: 5. Perez (Red Bull), 6. Alonso (Aston Martin) Quarta fila: 7. Norris (McLaren), 8. Piastri (McLaren) Quinta fila: 9. Hamilton (Mercedes), 10. Hulkenberg (Haas) Sesta fila: 11. Tsunoda (Racing Bulls), 12. Stroll (Aston Martin) Settima fila: 13. Albon (Williams), 14. Ricciardo (Racing Bulls) Ottava fila: 15. Magnussen (Haas), 16. Bottas (Sauber) Nona fila: 17. Zhou (Sauber), 18. Sargeant (Williams) Decima fila 19. Esteban Ocon (Fra/Alpine-Renault), 20. Pierre Gasly (Fra/Alpine-Renault).

Per gli abbonati l’appuntamento in tv è con SkySport che segue la gara in diretta dalle 16. Streaming a pagamento su Now Tv. Differita Tv8 (in chiaro) alle 21.35.

Calendario F1 2024