F1 in tv, Sky e TV8 (in chiaro): orari e dove vedere i Gp

Roma, 1 marzo 2024 – Piede a tavoletta nella nuova stagione della Formula 1. Da una parte il calendario più lungo di sempre, dall’altra un Max Verstappen che si è un po’ nascosto nei test, ma è ancora il grande favorito per il titolo. Nel frattempo il mercato dei piloti è in subbuglio: a fine anno Hamilton lascerà Mercedes per approdare alla Rossa, con un Sainz – a fine contratto – ancora alla ricerca di un sedile. Molto potranno influire i risultati della stagione 2024, con qualche cambiamento anche dal punto di vista del regolamento.

Dove vedere le Formula 1 e i Gp in chiaro su Tv8

Il Mondiale è in esclusiva su Sky, mentre su TV8 saranno visibili live i due Gp italiani a Imola e Monza e le 6 Sprint Race del sabato a Shanghai, Miami, in Austria, ad Austin, San Paolo e in Qatar. Il resto del Mondiale sarà visibile in chiaro, sempre su TV8, in differita.

Il calendario dei Gran premi, date orario e dove vederli

Gp Bahrain: 29 febbraio-2 marzo (Sky Sport)

venerdì 1 marzo: qualifiche ore 17

sabato 2 marzo: gara ore 16

Gp Arabia Saudita: giovedì 7-sabato 9 marzo (Sky Sport)

giovedì 7 marzo: FP1 ore 14:30, FP2 ore 18

venerdì 8 marzo: FP3 ore 14:30, qualifiche ore 18

sabato 9 marzo: gara ore 18

Gp Australia: venerdì 22-domenica 24 marzo (Sky Sport)

venerdì 22 marzo: FP1 ore 3:30, FP2 ore 7

sabato 23 marzo: FP3 ore 3:30, qualifiche ore 7

domenica 24 marzo: gara ore 7

Gp Giappone: venerdì 5-domenica 7 aprile (Sky Sport)

venerdì 5 aprile: FP1 ore 4:30, FP2 ore 8

sabato 6 aprile: FP3 ore 4:30, qualifiche ore 8

domenica 7 aprile: gara ore 7

Gp Cina: venerdì 19-domenica 21 aprile (Sky Sport)

venerdì 19 aprile: FP1 orario da definire, FP2 orario da definire

sabato 20 aprile: FP3 orario da definire, Sprint Race orario da definire (TV8)

domenica 21 aprile: gara ore 9

Gp Miami: venerdì 3-domenica 5 maggio (Sky Sport)

venerdì 3 maggio: FP1 ore 20, FP2 ore 23:30

sabato 4 maggio: FP3 ore 18:30, qualifiche ore 22 (TV8)

domenica 5 maggio: qualifiche ore 21:30

Gp Emilia Romagna: venerdì 17-domenica 19 maggio (Sky Sport e TV8)

venerdì 17 maggio: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17,

sabato 18 maggio: FP3 12:30, qualifiche ore 16

domenica 19 maggio: gara ore 15

Gp Montecarlo: venerdì 24-sabato 26 maggio (Sky Sport)

venerdì 24 maggio: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 25 maggio: FP3 ore 12:30, qualifiche ore 16

domenica 26 maggio: gara ore 15

Gp Canada: venerdì 7-domenica 9 giugno (Sky Sport)

venerdì 7 giugno: FP1 ore 19, FP2 ore23

sabato 8 giugno: FP3 ore 18:30, qualifiche ore 22

domenica 9 giugno: gara ore 20

Gp Spagna: venerdì 21-domenica 23 giugno (Sky Sport)

venerdì 21 giugno: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 22 giugno: FP3 ore 12:30, qualifiche ore 16

domenica 23 giugno: gara ore 15

Gp Austria: venerdì 28-domenica 30 giugno (Sky Sport)

venerdì 28 giugno: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 29 giugno: FP3 ore 12:30, Sprint Race ore 16 (TV8)

domenica 30 giugno: gara ore 15

Gp Gran Bretagna: venerdì 5-domenica 7 luglio (Sky Sport)

venerdì 5 luglio: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 6 luglio: FP3 ore 12:30, qualifiche ore 16

domenica 7 luglio: gara ore 16

Gp Ungheria: venerdì 19-domenica 21 luglio (Sky Sport)

venerdì 19 luglio: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 20 luglio:FP3 ore 12:30, qualifiche ore 16

domenica 21 luglio: gara ore 15

Gp Belgio: venerdì 26-domenica 28 luglio (Sky Sport)

venerdì 26 luglio: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 27 luglio: FP3 ore 12:30, qualifiche ore 16

domenica 28 luglio: gara ore 15

Gp Paesi Bassi: venerdì 23-domenica 25 agosto (Sky Sport)

venerdì 23 agosto: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 24 agosto: FP3 ore 12:30, qualifiche ore 16

domenica 25 agosto: gara, ore 15

Gp Italia: venerdì 30 agosto-domenica 1 settembre (Sky Sport e TV8)

venerdì 30 agosto: FP1 ore 13:30, FP2 ore 17

sabato 31 agosto: FP3 ore 12:30, qualifiche ore 16

domenica 1 settembre: gara ore 15

Gp Azerbaijan: venerdì 13-domenica 15 settembre (Sky Sport)

venerdì 13 settembre: FP1 ore 11:30, FP2 ore 15

sabato 14 settembre: FP3 ore 10:30, qualifiche ore 15:30

domenica 15 settembre: gara ore 13

Gp Singapore: venerdì 20-domenica 22 settembre (Sky Sport)

venerdì 20 settembre: FP1 ore 11:30, FP2 ore 15

sabato 21 settembre: FP3 ore 11:30, qualifiche ore 15

domenica 22 settembre: gara ore 14

Gp Usa: venerdì 18-domenica 20 ottobre (Sky Sport)

venerdì 18 ottobre: FP1 ore 19:30, FP2 ore 23

sabato 19 ottobre: FP3 ore 20, Sprint Race ore 24 (TV8)

domenica 20 ottobre: gara ore 21

Gp Messico: venerdì 25-domenica 27 ottobre (Sky Sport)

venerdì 25 ottobre: FP1 19:30, FP2 ore 23

sabato 26 ottobre: FP3 23, qualifiche 22

domenica 27 ottobre: gara ore 21

Gp Brasile: venerdì 1-domenica 3 novembre (Sky Sport)

venerdì 1 novembre: FP1 ore 15:30, FP2 ore 19

sabato 2 novembre: FP3 ore 16, Sprint Race ore 19:30 (TV8)

domenica 3 novembre: gara ore 18

Gp Las Vegas: venerdì 21-domenica 23 novembre (Sky Sport)

venerdì 21 novembre: FP1 ore 3:30, FP2 ore 7

sabato 22 novembre: FP3 ore 1:30, qualifiche ore 7

domenica 23 novembre: gara ore 7

Gp Qatar: venerdì 29 novembre-domenica 1 dicembre (Sky Sport)

venerdì 29 novembre: FP1 ore 15:30, FP2 ore 19

sabato 30 novembre: FP3 ore 15, Sprint Race ore 19:30 (TV8)

domenica 1° dicembre: gara ore 19

Gp Abu Dhabi: venerdì 6-domenica 8 dicembre (Sky Sport)

venerdì 6 dicembre: FP1 ore 10:30, FP2 oree 14

sabato 7 dicembre: FP2 ore 11:30, qualifiche ore 15

domenica 8 dicembre: gara ore 14