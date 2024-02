F1 Bahrain 2024: Hamilton entusiasta della Ferrari, Sainz promette il massimo. Le parole dei piloti

Sakhir, 28 febbraio 2028 - E’ già tempo di vigilia del weekend di apertura del campionato mondiale di Formula 1 2024. Si corre in Bahrain, dove il fine settimana partirà giovedì con le prime libere, poi venerdì le qualifiche e la gara al sabato, nel rispetto del Ramadan. C’è grande curiosità attorno alla nuova stagione, non solo per capire chi potrà dare fastidio alla Red Bull, i primi test Ferrari sono stati abbastanza positivi, ma soprattutto per il passaggio di Lewis Hamilton in rosso a partire dal 2025. Sostituirà Carlos Sainz che ancora non ha deciso quale team sposerà, anche se si parla insistentemente di Audi che dal 2026 entrerà in F1. Vigilia di conferenza stampa per i piloti, con il campione del mondo in carica forte di una netta superiorità emersa l’anno passato e un progetto che appare notevolmente più avanti di quelli altrui. Battere la Red Bull sarà difficile, anche se la oscura vicenda che ha coinvolto Horner rappresenta fonte di distrazione.

Verstappen: “Spero si risolva presto”

Più che alle prestazioni, che saranno ottime sulla scia del progetto dell’anno scorso, in casa Red Bull tiene banco la vicenda che rischia di portare Christian Horner fuori dal team. Il dirigente è accusato di aver inviato materiale scottante a una dipendente, lui ha sempre rigettato le accuse, ma la squadra prenderà in tempi rapidi una decisione e può essere anche quella dell’espulsione. Horner è volato in Bahrain per il primo gp ma il futuro è incognito. Verstappen chiede al più presto una soluzione del caso: “Horner? Non penso a quello che succede fuori dalla pista, sono concentrato sulla vettura e spero che la situazione venga risolta il prima possibile. Dobbiamo restare uniti”, il lapidario commento del campione del mondo. Meno problemi sembrano esserci in pista, forti di una superiorità Red Bull schiacciante: “Il tempo dirà chi potrà essere veloce tra i nostri rivali, ma oggi nemmeno noi sappiamo con precisione quanto andremo forte - ancora Max - Non penso contro chi dovremo lottare, l’unica cosa da fare è pensare di weekend in weekend a fare il meglio possibile”. Di sicuro ci proverà Charles Leclerc, che ha apprezzato i primi vagiti in pista della nuova vettura. Dopo le difficoltà, soprattutto in gara della monoposto 2023, quella 2024 sembra nata sotto buoni auspici. Progetto in parte rivoluzionato e di sicuro utile a limitare il degrado gomme che spesso ha influenzato le prestazioni in gara della SF-23. Il monegasco vuole provare a portare a casa qualche gran premio e segnare un primo rilancio in rosso, ma per il titolo mondiale le chance sono minime. In casa Ferrari sarà invece l’ultimo anno di Carlos Sainz, a cui non è stato rinnovato il contratto per far posto, dal 2025, a Lewis Hamilton. Lo spagnolo non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, ma di certo darà il massimo per Ferrari nel 2024: “Non ho ancora deciso cosa farò, non so quale sarà l’opzione migliore - il suo commento - La cosa sicura è che darò il massimo e voglio fare una bella annata in questo grande team. Per il futuro c’è bisogno di tempo per analizzare tutte le opzioni disponibili e valutare il progetto migliore a medio lungo termine con l’obiettivo di diventare campione del mondo”. Ultima stagione in Mercedes per Lewis Hamilton che ha scelto Ferrari dal 2025. Un inverno sofferto per l’ex campione del mondo, chiamato ad una scelta difficile: lasciare il team che è diventato una famiglia per provare a entrare nella leggenda in rosso. Ovviamente, la scelta non andrà ad influire sull’impegno dell’inglese: “L’atmosfera è buona, siamo tutti concentrati ed è sempre un momento entusiasmante riprendere a lavorare - le sue parole - Abbiamo una piattaforma migliore rispetto a un anno fa, dobbiamo ancora migliorare e non siamo al livello che vorremmo. Non siamo ancora in competizione con i migliori della griglia ma confidiamo di migliorare”. Hamilton pronto a spremersi per Mercedes senza distrazioni sul 2025: “Non cambia nulla per me, sono andato in fabbrica come sempre e vogliamo attaccare a tutta - ancora Lewis - C’è talmente tanto affetto all’interno del team che io continuerò ad amare questa squadra. Tutti hanno capito la mia scelta e sono consapevoli del fatto che darò tutto come sempre. Sarà emozionante”. Hamilton ha poi raccontato i momenti in cui è arrivata la proposta della Ferrari. Non ha voluto fare una scelta di getto, ma si è preso un po’ di tempo in solitudine per riflettere: “Quando si è presentata la proposta Ferrari ho deciso di prendermi del tempo da solo e sono convinto di aver preso la decisione giusta. So che Mercedes vincerà altri titoli ma sono entusiasta di affrontare la nuova sfida”. E attenzione anche a Fernando Alonso, che potrebbe diventare un candidato alla Mercedes dopo l’addio di Hamilton. Toto Wolff ha in mano la carta del giovane Kimi Antonelli, ma non vorrebbe bruciarlo lanciandolo subito nel tritacarne, così i giornalisti presenti in Bahrain hanno chiesto a Fernando se gli farebbe piacere guidare una Mercedes: “Prima devo decidere se voglio continuare - ha risposto lo spagnolo sorridendo - Adesso mi sento bene, ma il calendario è impegnativo e dal 2026 ci sarà un nuovo regolamento e dovrò capire se potrà tentarmi oppure no”. Sulla stagione 2024 anche Aston Martin parte con un certo tipo di ambizione, ma bisognerà aspettare qualche gran premio per capire i reali valori in pista: “Il Bahrain è sempre un tracciato particolare - ancora Alonso - Nei test le cose hanno funzionato come ci aspettavamo e all’interno del team c’è fiducia. La base è buona e vedremo nel corso della stagione i nostri programmi”.

Leggi anche - Ivan Capelli: "Ferrari più vicina a Red Bull"