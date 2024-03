Calendario F1 2024: tutte le date. Quando si corre a Imola e Monza

Parte il mondiale 2024 di Formula 1, uno dei più attesi. Nel weekend si disputa il Gran premio del Bahrain con la gara in programma sabato 2 marzo e non di domenica per rispetto dell’inizio del Ramadan. Sarà la prima prova del nove sulla bontà dei vari progetti e sul vantaggio che avrà conservato Red Bull dalla passata stagione. Il calendario poi si snoderà attraverso 24 gare totali con la sua fine l’8 dicembre con il Dran premio di Abu Dhabi. L’Italia sarà di scena con due circuiti, quelli tradizionali: appuntamento a Imola per il Gran premio dell’Emilia Romagna il 19 maggio e poi a Monza per il Gran premio d’Italia il primo settembre. Il calendario avrà una sua continuità fino a luglio con i primi 14 Gp, poi sosta estiva fino a fine agosto quando si riprenderà dall’Olanda per gli ultimi dieci appuntamenti, con altra pausa di circa un mese a ottobre tra il Gran premio di Singapore il 22 settembre e il gran premio degli Stati Uniti il 20 ottobre. Finale infuocato con tre weekend di fila: Las Vegas 24 novembre, Qatar 1 dicembre e Abu Dhabi 8 dicembre.

Sarà una stagione interessante, da cui ci si attende una rinascita Ferrari, quantomeno per avvicinare e arginare il dominio Red Bull, anche se la mente di molti appassionati è già proiettata al 2025 quando di rosso si vestirà Lewis Hamilton al posto di Carlos Sainz. Nel frattempo, in casa Red Bull è montato il caso Christian Horner, accusato di comportamenti a sfondo sessuale con una dipendente del team. Il dirigente ha sempre rigettato le accuse ma la squadra potrebbe prendere la decisione di sospenderlo. Le ultime indiscrezioni parlano comunque di un possibile scagionamento e lo scenario più probabile è che Horner resti al suo posto. Di questo ha parlato anche Max Verstappen in conferenza stampa: “Io resto concentrato sulla pista, ma spero che la questione si risolva in fretta. Dobbiamo restare uniti”. Hamilton invece è focalizzato sulla Mercedes, ma è entusiasta della scelta fatta per il 2025: “Darò il massimo per il team che amo - le sue parole - La scelta di Ferrari? Non è stato facile, ma sono entusiasta e convinto della decisione”.

Il calendario della stagione 2024

1 Gp Bahrain 29 febbraio-2 marzo

2 Gp Arabia Saudita 7 marzo-9 marzo

3 Gp Australia 22 marzo-24 marzo

4 Gp Giappone 5 aprile-7 aprile

5 Gp Cina 19 aprile-21 aprile

6 Gp Miami 3 maggio-5 maggio

7 Gp Emilia Romagna (Imola) 17 maggio-19 maggio

8 Gp Monaco 24 maggio-26 maggio

9 Gp Canada 7 giugno-9 giugno

10 Gp Spagna 21 giugno-23 giugno

11 Gp Austria 28 giugno-30 giugno

12 Gp Gran Bretagna 5 luglio-7 luglio

13 Gp Ungheria 19 luglio-21 luglio

14 Gp Belgio 26 luglio-28 luglio

15 Gp Olanda 23 agosto-25 agosto

16 Gp Italia (Monza) 30 agosto-1 settembre

17 Gp Azerbaigian 13 settembre-15 settembre

18 Gp Singapore 20 settembre-22 settembre

19 Gp Stati Uniti 18 ottobre-20 ottobre

20 Gp Messico 25 ottobre-27 ottobre

21 Gp Brasile 1 novembre-3 novembre

22 Gp Las Vegas 21 novembre-24 novembre

23 Gp Qatar 29 novembre-1 dicembre

24 Gp Abu Dhabi 6 dicembre-8 dicembre

