Quante sono le Sprint Race F1 2024: dove e quando si correranno. Cambia il format

Roma, 1 marzo 2024 – La Formula 1 riaccende i motori per il mondiale 2024. Dopo una pre-season animata dall'annuncio di Lewis Hamilton alla Ferrari (a partire dal 2025) e dal sex-gate che vede il team principal della Red Bull, Christian Horner, al centro della bufera, nel fine settimana si torna solamente a parlare di pista con il primo Gran Premio stagionale. In quel del Bahrain si aprirà il sipario su una annata che vedrà le Sprint Race subire l'ennesima modifica regolamentare. Il format della gara breve, molto contestato da alcuni appassionati e alcuni addetti ai lavori, è stato confermato per sei appuntamenti anche in questo 2024. Vediamo assieme dove e in quali fine settimana verrà applicato e quali sono le sostanziali modifiche a cui verrà sottoposto.

Il numero delle Sprint Race 2024

A partire dal 2023, la FIA e Liberty Media hanno concordato di portare da tre a sei gli appuntamenti del week-end di Sprint Race. Questo numero è stato confermato anche per questo mondiale, nel quale si correranno due gare brevi negli Stati Uniti, una in Sudamerica, una in Oriente, una in Medio Oriente e una in Europa. Più nello specifico, i fine settimana coinvolti per questo format saranno quelli di Miami, Austin, San Paolo, Shanghai, Lusail e Spielberg. Il calendario, dunque, sarà così ordinato:

20 aprile: Shanghai (Cina)

4 maggio: Miami (Stati Uniti)

29 giugno: Spielberg (Austria)

19 ottobre: Austin (Stati Uniti)

2 novembre: San Paolo (Brasile)

30 novembre: Lusail (Qatar)

Il regolamento delle Sprint Race del 2024

Nella passata stagione erano stati sollevati degli interrogativi in merito alla struttura dei fine settimana delle Sprint Race. Questa, dunque, è stata modificata su richiesta di gran parte del team. Nel 2023, infatti, il sabato veniva esclusivamente dedicato alle gare brevi, con la qualifica prevista in mattinata e la corsa di 100 chilometri che veniva disputata nel pomeriggio. Il programma del Gran Premio vero e proprio, però, veniva in questo modo spezzettato, poiché prevedeva le qualifiche della gara domenicale al venerdì pomeriggio, da disputarsi immediatamente dopo la prima e unica sessione di prove libere del week-end. In questo 2024, invece, al venerdì si correrà la sessione di libere e si disputerà la qualifica per la Sprint Race, che si svolgerà al sabato mattina; nella stessa giornata, ma al pomeriggio, ad essere protagoniste saranno le qualifiche per il Gran Premio del giorno successivo.

Assegnazione punti e parco chiuso

L'assegnazione dei punti per l'ordine di arrivo della Sprint Race sarà identica a quella già conosciuta l'anno passato. Il vincitore otterrà otto punti iridati, il secondo classificato sette, il terzo sei e via discorrendo fino ad arrivare all'ottavo posto. Dal nono pilota a tagliare il traguardo in poi, non verranno assegnati punti. Un'importante novità riguarda la riapertura del parco chiuso al termine della Sprint Race. I vari team, infatti, potranno intervenire sul bilanciamento e sull'assetto delle monoposto in vista del sabato pomeriggio, per effettuare delle regolazioni in vista delle qualifiche del Gran Premio.

