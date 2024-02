Chris Horner “libero da ogni accusa”, il team principal Red Bull resta al suo posto

Sakhir (Bahrain), 28 febbraio 2024 – Chris Horner viene ritenuto “libero dalle accuse di comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente Red Bull”.

Per ora resta al suo porto quindi il team principal della casa del Toro dopo l’indagine interna da parte della scuderia. A comunicarlo è Sky in diretta da Sakhir, in Bahrain. Si attende solo una nota ufficiale da parte della squadra, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Horner, che ha sempre negato ogni tipo di accusa, nelle scorse settimane aveva incontrato i legali esterni della Red Bull per spiegare la propria versione. Secondo il quotidiano Telegraph sarà regolarmente al suo posto per le prime libere in Bahrain.

Dopo il faccia a faccia con gli avvocati chiamati a fare chiarezza sulla vicenda, l’indagine è andata avanti, mentre il manager aveva anche preso parte sia alla presentazione ufficiale della nuova monoposto che ai test pre Mondiale 2024.

Verstappen: “Il caso Horner non mi ha condizionato”

"La situazione di Horner non mi ha condizionato, penso alle mie cose ma mi auguro si chiuda presto la vicenda – ha detto questa mattina il campione del Mondo in carica Max Verstappen -. Sono d'accordo con Marko, dobbiamo essere uniti. Per questo mi auguro che tutto termini presto".

La scia vincente di Horner

Sposato dal 2015 con l'ex Spice Girl Geri Halliwell, potrà portare avanti il suo lavoro alla Red Bull, dove è arrivato nel 2005 guidando il team a sette Mondiali piloti e sei titoli Costruttori, gli ultimi dei quali nella passata stagione dove la scuderia austriaca ha vinto 21 Gran Premi su 22.

Notizia in aggiornamento