F1, è ufficiale: Kimi Antonelli in Mercedes al posto di Lewis Hamilton

Roma, 31 agosto 2024 - Un pilota italiano torna in Formula Uno: Kimi Antonelli sarà al volante della Mercedes a partire dal 2025. Il 18enne bolognese sostituirà Lewis Hamilton, che dal prossimo anno passerà alla Ferrari.

Un italiano in F1

L'ultimo italiano in F1 nel 2021 Antonio Giovinazzi come driver ufficiale Sauber Alfa Romeo. Antonelli affiancherà l'inglese George Russell, anche lui come Lewis proveniente dalla 'cantere' della scuderia della Stella d'Argento.

Wolff: “Ha talento e velocità”

Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha commentato: "La nostra formazione di piloti per il 2025 unisce esperienza, talento, gioventù e velocità pura. Siamo entusiasti di ciò che George e Kimi porteranno al team sia come piloti individuali, sia come partnership. La nostra nuova formazione è perfetta per aprire il prossimo capitolo della nostra storia. È anche una testimonianza della forza del nostro programma junior e della nostra fiducia nei talenti locali. George ha dimostrato di essere uno dei migliori piloti al mondo. Non è solo veloce, costante e determinato, ma è anche diventato un leader forte all'interno del team. Kimi ha costantemente dimostrato il talento e la velocità necessari per competere al vertice del nostro sport. Sappiamo che sarà un altro grande passo avanti, ma ci ha impressionato nei suoi test di F1 quest'anno e lo supporteremo in ogni fase del processo di apprendimento. In George, ha un compagno di squadra esperto da cui può imparare e affinare la sua arte".

Intanto continua il campionato di Formula 2

In attesa di esordire in Mercedes nel 2025, Antonelli continuerà il campionato di Formula 2 che si chiuderà a dicembre sul circuito di Abu Dhabi. L'italiano è al volante di una delle due monoposto del team Prema (Il compagno di tean è il futuro pilota Haas, Oliver Bearman), è attualmente settimo in classifica generale con 87 punti, 78 in meno del leader Isack Hadjar.

Nell’Academy Mercedes a 12 anni

Antonelli è entrato a far parte dell'Academy Mercedes nel 2019 a soli 12 anni, ed è subito diventato il pupillo di Wolff. Nel 2022 ha dominato sia la Formula 4 italiana sia quella tedesca, confermandosi anche nel 2023 con il trionfo all`esordio in Formula Regional. Successi che hanno convinto il boss della Mercedes a fargli fare il grande passo.

"Un sogno che coltivo fin da bambino”

"È una sensazione incredibile essere annunciato come pilota ufficiale Mercedes al fianco di George (Russell, ndr) per il 2025. Arrivare in F1 è un sogno che coltivo fin da quando ero bambino", ha affermato Kimi Antonelli dopo l'annuncio. "Voglio ringraziare il team per il sostegno che mi ha dato finora nella mia carriera e per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti. Sto ancora imparando molto, ma mi sento pronto per questa opportunità. Mi concentrerò sul miglioramento e sui migliori risultati possibili per la squadra. Sono anche molto contento di diventare compagno di squadra di George. Ha seguito il programma junior del team proprio come me ed è una persona per la quale nutro un grande rispetto. È velocissimo, ha vinto più Gran Premi e mi ha già aiutato a migliorare come pilota. Non vedo l'ora di imparare da lui e di lavorare insieme per ottenere risultati in pista".