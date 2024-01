F1, la nuova Ferrari si chiamerà SF-24

Maranello, 29 gennaio – Il nome della Ferrari che scenderà in pista quest'anno nel campionato di Formula Uno sarà SF-24. Lo ha annunciato la scuderia di Maranello, con una nota sul sito e sui social. Il Cavallino rampante continua così nel solco della nomenclatura adottata negli ultimi anni, quasi dall'inizio dell'era dell'ibrido: la sigla SF (Scuderia Ferrari), seguita dalle ultime due cifre dell'anno in corso. Questa formula è stata usata per la prima volta con la SF15-T e l'unica eccezione è stata nel 2022, con la F1-75. La vettura verrà svelata il 13 febbraio. Dopo il rinnovo di Charles Leclerc, e il futuro di Carlos Sainz – in scadenza a fine 2024 – invece ancora tutto da scrivere, questo è un anno cruciale per la scuderia di Maranello. A caccia di un titolo piloti che manca da diciassette stagioni – l’ultimo fu infatti vinto da Raikkonen nel 2007, e di quello costruttori che per l’ultima volta fu conquistato nel 2008 – il 2024 sarà cruciale per Maranello. L’unica vittoria del 2023 è arrivata per opera di Sainz a Singapore, Charles è andato sei volte sul podio. Sette le pole collezionate, ma il gap tra le Rosse e il dominatore Max Verstappen è stato evidente anche negli ultimi Gp.