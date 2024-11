Formula 1, Hamilton domina le libere di Las Vegas. I tempi Fp1 e Fp2

Las Vegas, 22 novembre 2024 – Lewis Hamilton domina le prove libere a Las Vegas, dove sabato notte si corre il 22esimo gran premio della stagione su 24 con Max Verstappen alla prima chance di conquistare il titolo iridato. Nella seconda sessione il britannico della Mercedes conferma la prestazione delle FP1, fermando il tempo in 1'33"825. Seconda posizione per la McLaren di Lando Norris (1'33"836). Ancora Mercedes con Russell (1'34"015). Poi le Ferrari di Sainz e Leclerc davanti a Gasly. In grave difficoltà le Red Bull: il campione del mondo in carica Max Verstappen, quinto nelle prime libere, nel secondo atto finisce diciassettesimo a oltre due secondi da Hamilton e Sergio Perez ancora più lontano penultimo con un distacco di 2”230. Sessione 2 interrotta con bandiera rossa ad una ventina di minuti dal termine a causa dello stop in pista della Williams di Alexander Albon. “Mi sentivo piuttosto bene, è la prima volta che ho avuto una macchina perfetta, ma è difficile capire dove siamo e perché siamo qui”, il commento a caldo di Hamilton.

Gli orari del Gp

La terza e ultima sessione di prove è prevista oggi alle 18.30 ora locale, ovvero sabato alle 3.30 ora italiana, prima delle qualificazioni programmate per le 22 (alle 7 italiane). La gara sabato in notturna, con partenza alle 22 ora locale (le 7 in Italia).

I tempi

1^ sessione

1. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1'35"001 2. George Russell (Gbr) Mercedes 1'35"397 3. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'35"954 4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'36"007 5. Max Verstappenn (Ned) Red Bull 1'36"038 6. Carlos Sainz (Esp) Ferrari 1'36"218 7. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1'36"262 8. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'36"451 9. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'36"478 10. Sergio Perez (Mex) Red Bull 1'36"536

2^ sessione

1. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1'33"825 2. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'33"836 3. George Russell (Gbr) Mercedes 1'34"015 4. Carlos Sainz (Esp) Ferrari 1'34"105 5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'34"313 6.Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'34"651 7. Kevin Magnussen (Den) Haas 1'34"686 8. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'34"798 9. Nico Hulkenberg (Ger) Haas 1'34"818 10. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1'34"997.