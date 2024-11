Orari del GP di Las Vegas 2024 e dove vederlo in tv. Le caratteristiche del circuito

Las Vegas (Stati Uniti d'America), 21 novembre 2024 - La Formula 1 riaccende i motori per le ultime tre gare stagionali. Terminata la sosta di un paio di settimane per rifiatare dalla tripletta consecutiva di Gran Premi che si è conclusa in Brasile, il Circus riparte per altre tre corse che si correranno una dietro l'altra. L'ultimo rush del mondiale 2024 assegnerà il titolo piloti e quello costruttori: per il primo è Max Verstappen ad essere favorito, mentre per il secondo la McLaren dovrà difendere il vantaggio accumulato sulla Ferrari, che insegue e crede ancora nella possibilità di coronare il sogno iridato. La prima delle tre tappe è Las Vegas, in Nevada, dove le monoposto sfrecceranno sul tracciato cittadino della cosiddetta Città del Peccato a partire dalla tardissima notte di oggi. Analizziamo assieme le caratteristiche del circuito e gli orari italiani in vista di questo fine settimana.

Le caratteristiche del tracciato

Il circuito di Las Vegas ha esordito in Formula 1 la passata stagione, dopo un'assenza durata ben quarant'anni dal calendario della massima competizione motoristica mondiale. Oggetto di piccole ilarità tra il pubblico per la sua forma a "maialino rovesciato", il nuovo tracciato cittadino della Sin City ha regalato uno spettacolo straordinario nella sua prima edizione. Il Gran Premio del 2023, infatti, ha mostrato al pubblico tantissimi sorpassi (ben 99, una cifra che non si toccava dal 2016) e una bellissima lotta per la vittoria. A differenza di tracciati cittadini come Montecarlo e Baku, Las Vegas fa della velocità e di carreggiate piuttosto larghe il suo punto di forza. Qui le monoposto si trovano a montare una specifica aerodinamica identica a quella di Monza, vale a dire estremamente scarica, che privilegia la velocità di punta per sfruttare al massimo i lunghissimi rettilinei di cui è composta questa pista di 6,2 chilometri di lunghezza. Inoltre, il Gran Premio si svolge in notturna e nel bel mezzo dello sfarzo e degli appariscenti edifici che rendono Las Vegas così famosa e iconica in tutto il mondo. Le curve in totale sono 17, di cui sei a destra e undici a sinistra. Le zone DRS saranno due, mentre i lunghi rettilinei saranno tre. La Ferrari, alla vigilia del fine settimana, è data tra le favorite per la vittoria finale. La McLaren, che al momento possiede il miglior pacchetto della griglia, si troverà a gareggiare in un circuito stop and go, ricco di frenate pesanti e ripartenze in accelerazione, dove la trazione è fondamentale; caratteristiche che poco si addicono alla attuale MCL38 e che, al contrario, si sposano bene con la SF-24 di Maranello.

Orario e dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Las Vegas si correrà questo fine settimana, con un fuso orario di ben otto ore rispetto all'Italia. La corsa scatterà al sabato sera locale, mentre qui nella penisola sarà già domenica mattina. La diretta esclusiva dell'evento sarà garantita dai canali di Sky Sport, che trasmetterà tutte le sessioni live, mentre la differita in chiaro sarà affidata a TV8. A seguire gli orari italiani del fine settimana. Venerdì 22 novembre Prove Libere 1: ore 03:30 Prove Libere 2: ore 07:00 Sabato 23 novembre Prove Libere 3: ore 03:30 Qualifiche: ore 07:00 (differita in chiaro su TV8 alle ore 14) Domenica 24 novembre Gran Premio di Las Vegas: ore 07:00 (differita in chiaro su TV8 alle ore 14) Leggi anche: Ferrari bella di notte: a Las Vegas si punta sul rosso