Ferrari ad Austin per un doppio touchdown

Carletto Leclerc ha compiuto ieri 27 anni. Tutti gli hanno tanti auguri, ma lui il regalo spera di farselo da solo, tra sabato e domenica. O meglio: sarà indispensabile l’aiuto della Ferrari, che potrebbe ritagliarsi il ruolo di arbitro nel duello tra Norris e Verstappen.

Due chances. La Formula Uno torna dopo una pausa lunga quattro settimane. Torna sul circuito più bello tra quelli di ultima generazione: Austin, in Texas.

Il Gran Premio degli Stati Uniti offre una doppia opportunità: sabato alle 20 è in programma la Sprint Race, domenica alle 21 scatterà invece la gara vera e propria. Ciò significa che già venerdì saranno disputate le qualifiche per determinare la griglia di partenza della corsa breve sui 100 chilometri.

Le novità. Con questo format di week end, non di rado Leclerc si è trovato bene. "C’è poco tempo per individuare l’assetto giusto – spiega Charles –. Bisogna sfruttare al massimo il materiale a disposizione. Sarà una bella sfida".

La Ferrari ha approfittato della pausa di inizio autunno per preparare alcuni aggiornamenti. In Texas ci sarà un fondo nuovo e non mancheranno altre piccole modifiche. Tutte cose che torneranno utili anche per la prossima stagione. Naturalmente a patto…che funzionino!

Serra. Il Gp di Austin segna simbolicamente il debutto in Rosso del francese Serra, nuovo direttore tecnico della Scuderia, strappato alla Mercedes. Ovviamente l’ingegnere transalpino è concentrato sulla Ferrari del futuro ma ormai il presente riguarda anche lui.

Il duello. In chiave iridata, si riparte da un numero: 52. Sono i punti di vantaggio di Max Verstappen su Lando Norris nella classifica piloti.

Non sono pochi, ma potrebbero non essere abbastanza. Per tutta l’estate la McLaren è stata superiore alla Red Bull. I Bibitari, ormai orfani di Adrian Newey, portano in Texas una nuova versione della monoposto: non dovesse funzionare, le chances di Norris si moltiplicherebbero.

Staremo a vedere.