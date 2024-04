Ferrari azzurra a Miami, cosa sappiamo. Perché “Dino” e “La Plata”

Miami, 26 aprile 2024 – La Ferrari si tinge di azzurro in occasione del Gran Premio di Miami.

Il 28 aprile, in occasione del settantesimo anniversario della presenza del marchio nel mondo statunitense dei motori, la scuderia modenese utilizzerà una nuova livrea sulla propria monoposto. Si tingeranno di azzurro anche le tute di Sainz e Leclerc, come mostrano le foto pubblicate dal team sui profili social, dopo una serie di immagini fake circolate in rete. Tutto prenderà il via dalla Cavalcade international, il viaggio per eccellenza del mondo Ferrari, che attraverserà il Tennessee e la Florida in direzione Miami, dove prenderanno la scena un'attesissima world premiere, l'energia del lifestyle e lo spettacolo del GP di Formula 1.

La nuova colorazione usata dalla Ferrari

Sulle monoposto di Maranello saranno presenti due tonalità di azzurro: l’Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino. Il primo, dalla tonalità più chiara, rappresenta il colore della vettura di Alberto Ascari nelle sue stagioni più gloriose. Anche le tute di John Surtees e Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti e Chris Amon avevano la stessa tinta, così come la tuta di Niki Lauda durante il suo primo anno in Ferrari. Questa tonalità di azzurro richiamava il colore dei camici degli operai di Maranello.

L’Azzurro Dino è, invece, più scuro e venne utilizzato per vestire piloti come Arturo Merzario e Clay Regazzoni, che fu l’ultimo a indossarlo nel 1974 prima del definitivo passaggio al rosso, che oggi caratterizza il marchio Ferrari. Un altro esempio di questo dialogo fra passato e presente è rappresentato da due 296 GTS, anch'esse personalizzate con gli storici azzurri.

Annunciata anche la collaborazione con l’azienda Hewlett-Packard, mirata a promuovere l’innovazione sostenibile e l’uso di nuove tecnologie in ogni ambito della scuderia, dall’academy all’esports, fino al team di Formula 1. Il nuovo sponsor, Hp, sarà presente sulle vetture già prima del weekend della gara, dal 3 al 5 maggio. La squadra prenderà il nome di Ferrari Hp.