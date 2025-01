Ferrari distrutta a Barcellona, pilota incolume. I precedenti. Hamilton fa il botto. Ma a lui porta bene

Mettiamola (banalmente) così: il primo botto con la Ferrari non si scorda mai! E insomma Lewis Hamilton ha lasciato il segno, stavolta sulle forme della Rossa: ieri è andato a sbattere contro le barriere del circuito di Barcellona. Il campione non si è fatto niente, ma la vettura, modello 2023, ha riportato danni severi in zona sospensioni.

Poiché i test in terra catalana avvengono a porte rigorosamente chiuse, scarne sono state le informazioni sul fuori pista del sette volte campione del mondo. Hamilton ha spiegato a Leclerc l’accaduto mentre Jerome D’Ambrosio, il vice di Vasseur, e il direttore tecnico Serra hanno subito rassicurato i vertici della Scuderia. La cosa importante ovviamente è che non si siano registrate conseguenze fisiche. Quanto alla macchina, scherzando sarà qui aggiunto che non era un granché nemmeno…integra, visti i modesti risultati ottenuti.

Tradizione. Poiché Hamilton è una sorta di icona multimediale post moderna, la notizia dell’incidente ha subito scatenato la fantasia dei suoi fans. E in effetti è saltato fuori un doppio precedente, persino vagamente bene augurante.

Tradotto. Nel 2007, al debutto con la McLaren, il giovanissimo Lewis “battezzò “ la monoposto di Ron Dennis con uno spettacolare uscita di pista. Concesse poi il bis nel 2013, quando si calò per la prima volta nell’abitacolo della Mercedes appena abbandonata da un certo Michael Schumacher.

Vabbè, non c’è due senza tre.

Recupero. Hamilton avrà comunque modo di ripresentarsi ai box di Barcellona la settimana prossima. La Ferrari e la McLaren si divideranno il compito di sperimentare le gomme Pirelli per la stagione 2026 e Lewis approfitterà del test per accelerare il percorso di apprendimento. Fin qui, incidente a parte, il Baronetto si è dedicato alla relazione tra macchina e usura degli pneumatici: un aspetto fondamentale.