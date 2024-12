Ferrari, serve un’oasi nel deserto. La McLaren domina la Sprint e oggi può chiudere il mondiale

Come scalare una montagna a piedi nudi. O quasi. Il sogno iridato della Ferrari somiglia vagamente ad un miraggio tra le dune del Qatar. Le qualifiche sono state bellissime, tiratissime. Ma Leclerc e Sainz partiranno dietro le due McLaren. I Papaya hanno il match ball: con una doppietta oggi, Lando e Oscar conquisterebbero aritmeticamente il Mondiale costruttori. Che al team che fu di Senna e di Prost manca dal remoto 1998. Il Cavallino aspetta invece dal 2008, Raikkonen e Massa. Però, attenzione: ci sono di mezzo i terzi incomodi..

I LEADER. Infatti in prima fila oggi ci saranno Verstappen e Russell, Red Bull e Mercedes. L’olandese non ha per niente perso l’appetito, dopo il trionfo di Las Vegas Russell ha il morale alle stelle. Entrambi possono sparigliare, sottraendo punti alla McLaren. Ma si intende che debbono essere Carletto e Carlitos a ribaltare la situazione. Non semplice, eh.

Il problema. La Ferrari del Qatar non è stata brillantissima. Leclerc e Sainz (tra loro si è infilato Hamilton) non sono distanti, in termini di prestazione, da chi li precede: ma fin qui la Rossa ha patito molto i curvoni veloci del Qatar. Trovare una soluzione per la gara sarà una faticaccia.

"È dura". Lo stato d’animo dei due Carli è facilmente immaginabile. "Abbiamo fatto il massimo – ha detto Leclerc –. Il quinto tempo non era il mio obiettivo. Ma cercheremo di sfruttare tutte le opportunità". E Vasseur: "Non è finita, la gestione gomme non ci ha aiutato, non è la griglia di partenza che volevamo ma i punti si fanno alla domenica, rispetto a McLaren ci manca solo un decimo…"

La Sprint. Purtroppo già nella gara sui 100 chilometri le cose si erano messe malaccio. Per noi ferraristi, dico. Nella Sprint Race la McLaren aveva fatto tutto benissimo. Norris e Piastri hanno applicato un perfetto gioco di squadra e sul traguardo Lando ha regalato la vittoria di tappa a Oscar. I Papaya hanno incamerato quindici punti, Sainz e Leclerc sono rimasti dietro anche a Russell (e meno male che Carletto, in un…prologo del 2025!, ha sorpassato Hamilton in rimonta).

In tv. Il Gp scatta oggi alle 17. Diretta Sky.