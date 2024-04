"Formula 1 2025: Due Gran Premi Italiani confermati nel calendario mondiale"

Ci saranno ancora due gran premi italiani nel prossimo mondiale: ieri è stato ufficializzato il calendario del 2025, con la conferma delle sedi delle 24 tappe. Cambia solo qualche data: Il Gp d’Australia tornerà ad aprire la stagione, cinque anni dopo. Si svolgerà a Melbourne dal 14 al 16 marzo. In Italia ancora a Imola (settimo round, 16-18 maggio) e Monza (5-7 settembre). Gran finale ad Abu Dhabi (5-7 dicembre).

Il calendario completo: marzo Australia (14-16), Cina (21-23), aprile Giappone (4-6), Bahrain (11-13), Arabia Saudita (18-20), maggio Usa (2-4), Emilia-Romagna (16-18), Monaco (23-25), Spagna (30 maggio-1 giugno), giugno Canada (13-15), Austria (27-29), luglio Gran Bretagna (4-6), Belgio (25-27), agosto Ungheria (1-3), Paesi Bassi (29-31), settembre Italia (5-7), Azerbaigian (19-21), ottobre Singapore (3-5), Usa (17-19), Messico (24-26), novembre Brasile (7-9), Las Vegas (20-22), Qatar (28-30), dicembre Abu Dhabi.

Felice il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani: "l’annuncio conferma Aci come unico ente a livello mondiale che organizza due Gran Premi sul proprio territorio ed è il giusto riconoscimento all’impegno che stiamo mettendo per fare in modo che gli appassionati possano godere lo spettacolo della Formula 1 in impianti sempre più confortevoli e al passo con i tempi".