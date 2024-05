Sprint Verstappen, ma Leclerc è vicino

Verstappen ovviamente si è messo avanti col lavoro: fedele alla sua personalissima tradizione, l’olandese ha vinto la Sprint Race in Florida. Non che ci sia da stupirsi: il campione del mondo uscente e rientrante resta perfettamente indifferente alle turbolenze che accompagnano Red Bull, la scuderia che ha appena perso l’artefice primo dei suoi trionfi, il progettista Mago, all’anagrafe Adrian Newey.

Il messaggio è chiaro: nell’immediato nulla cambia. E buonanotte suonatori.

Leclerc ok. C’è però un segnale in controtendenza: nella mini gara di ieri sera, cento chilometri sul tracciato bizzarro nonché vagamente folle di Miami, la Ferrari non è stata lontana dai Bibitari.

La Rossa di Charles Leclerc ha conquistato, nella Sprint Race, un dignitosissimo secondo posto. Carletto ha tentato addirittura di sorprendere Super Max in partenza. Non ci è riuscito, ma poi tenuto il ritmo del padrone assoluto del campionato.

Per il monegasco la piazza d’onore è una promessa e una premessa: chissà che ciò che resta del week end non possa offrire al ferrarista una gratificazione fin qui improbabile…

Ricciardo. Nella Sprint Race l’altro ferrarista è stato costretto ad accontentarsi di un anonimo quinto posto: Carlos Sainz non aveva brillato in qualifica e in gara non ce l’ha fatta a scavalcare il redivivo Daniel Ricciardo.

Il podio è stato invece completato dallo scudiero di Verstappen, il messicano Perez, terzo con l’altra Red Bull.

Newey. Intanto dietro le quinte continua a tenere banco il progettista Mago. Presente forse per l’ultima volta al muretto Red Bull, ovviamente Adrian Newey non si è potuto sottrarre alle domande dei cronisti sul suo futuro.

L’ingegnere dei record (con le sue monoposto ha vinto 13 titoli iridati piloti e 12 costruttori) non ha sciolto le riserve: "Sto riflettendo sul futuro, non ho fretta, al momento opportuno farò conoscere le mie decisioni".

Ma la Ferrari lo aspetta.

In tv. Il Gran Premio di Miami scatta stasera alle 22. Diretta Sky.

l. t.