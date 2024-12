Perez lascia la Red Bull: le parole del messicano e quelle di Horner sull'addio

Roma, 18 dicembre 2024 - Sergio Perez e la Red Bull si separano. Ora è ufficiale: il pilota messicano non correrà in Formula 1 nel 2025, nonostante avesse ancora un contratto in essere con la scuderia di Milton Keynes. A porre fine al rapporto, dopo quattro anni trascorsi assieme, è stato proprio il team austriaco, che ha rilasciato un comunicato ufficiale. L'addio era nell'aria da molti mesi e si è concretizzato solo ora, dopo la fine del mondiale 2024 e, soprattutto, dopo il meeting tra i vertici della squadra che si era tenuto negli scorsi giorni.

Il declino di Perez

Sergio Perez è reduce dalla sua stagione peggiore, non solo in Red Bull ma probabilmente di tutta la sua carriera. Il messicano è crollato completamente in questo 2024, dopo aver dato già segni di cedimento l'anno scorso. I risultati di Checo hanno condizionato il mondiale costruttori del team, tenuto a galla dal solo Max Verstappen, che è anche riuscito a conquistare il titolo piloti. In questa cornice, appariva come inevitabile l'addio di Perez, che restava aggrappato solamente ad un rinnovo contrattuale firmato ad inizio anno, che lo avrebbe visto al volante della Red Bull fino al termine del 2025. I contratti, però, possono essere stracciati e così è stato, specialmente di fronte ai pessimi risultati sportivi accumulati durante l'anno dal messicano. C'è ora attesa in vista del sostituto, che potrebbe essere Liam Lawson. Tra i candidati figura anche Yuki Tsunoda, anch'esso pilota attualmente nel team satellite Racing Bulls, ma più indietro nelle preferenze.

Il saluto di Checo

Al comunicato di addio hanno dato seguito anche le dichiarazioni di Perez, che ha salutato il mondo Red Bull. L'idolo dei messicani ha ringraziato tutti per gli anni trascorsi a Milton Keynes, dove ha raccolto cinque vittorie: "Sono incredibilmente grato per gli ultimi quattro anni trascorsi con Red Bull Racing e per l'opportunità di correre con una squadra così straordinaria. Guidare per Red Bull è stata un'esperienza indimenticabile e conserverò per sempre il successo che abbiamo ottenuto insieme. Abbiamo battuto record, raggiunto traguardi notevoli e ho avuto il privilegio di incontrare tante persone incredibili lungo il percorso. Un grande ringraziamento va a tutte le persone del team, dalla direzione, agli ingegneri, ai meccanici, al catering, all'ospitalità, alla cucina, al marketing e alla comunicazione, nonché a tutti i dipendenti di Milton Keynes. Vi auguro il meglio per il futuro". Non poteva mancare un saluto a Verstappen e ai suoi affezionatissimi tifosi messicani: "È stato anche un onore correre al fianco di Max come compagno di squadra per tutti questi anni e condividere i nostri successi. Un ringraziamento speciale ai tifosi di tutto il mondo e in particolare a quelli messicani per il loro incrollabile sostegno quotidiano. Ci rivedremo presto. E ricordate... non mollate mai".

Le parole di Horner

Per completare il giro di dichiarazioni d'addio si è esposto anche il team principal della Red Bull, Christian Horner. Il numero uno del muretto box del team ha speso parole al miele per Perez, nonostante nell'ultimo periodo le difficoltà in pista fossero molto evidenti e abbiano debilitato la corsa della squadra nel mondiale costruttori. "Vorrei ringraziare Checo per tutto quello che ha fatto per Red Bull nelle ultime quattro stagioni. Dal momento in cui si è unito a noi nel 2021, ha dimostrato di essere uno straordinario uomo squadra, aiutandoci a conquistare due titoli costruttori e il nostro primo 1-2 nel campionato piloti. Le sue cinque vittorie, tutte su circuiti cittadini, sono state un segno spettacolare della sua determinazione a spingersi sempre al limite. Anche se Checo non correrà per il team nella prossima stagione, sarà sempre un membro estremamente popolare tra noi e una parte preziosa della nostra storia. Grazie, Checo".