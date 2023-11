Formula 1, un tombino ferma la Ferrari di Sainz. Vasseur attacca: “Inaccettabile”

Las Vegas, 17 novembre 2023 - Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend di Las Vegas di Formula 1. Lo spettacolo inscenato dagli americani, molto fotogenico già nelle presentazioni della vigilia, ha lasciato lo spazio alla disorganizzazione più lampante. Le Fp1 sono state infatti interrotte dopo pochi minuti perché un tombino, si avete capito bene, ha messo fuori uso le vetture di Carlos Sainz ed Esteban Ocon. E’ stata soprattutto la Ferrari a pagare il prezzo più alto con il passaggio del pilota spagnolo sopra il tombino incriminato a circa 320 chilometri orari, a farfalla pienamente aperta e in rettilineo. I danni alla monoposto sono stati ingenti, partendo dal fondo, passando per la scocca, il cambio, il motore e la batteria. Sainz forse non potrà prendere parte alle Fp2 e il fine settimana è già compromesso dopo poche curve.

Vasseur: “Inaccettabile”

Passare su un tombino che si solleva non deve essere stato piacevole per Carlos Sainz che ha visto le scintille sbucare dal suo fondo e il volante lanciare un messaggio di allarme. A 320 km/h la Ferrari è stata devastata nel sotto fondo da un tombino, con ingenti danni alla scocca. Ceduto il fissaggio su uno dei rettilinei di Las Vegas, circuito mediatico che ha già ricevuto le prime critiche ieri da Max Verstappen per la troppa spettacolarizzazione dell’evento, e oggi dal team principale di Ferrari Fred Vasseur per i danni riportati dalla monoposto che rischiano di far saltare tutto il venerdì di prova al pilota spagnolo della rossa. Nella conferenza stampa riservata ai team Vasseur è immediatamente passato all’attacco: “Purtroppo la scocca è stata completamente danneggiata, con essa il motore e la batteria - le sue parole - E’ tutto inaccettabile e basta quel immagine per spiegare il weekend. Non ne servono altre”. Insomma, critiche dure e aspre nei confronti del tracciato e dell’organizzazione e Vasseur ha successivamente rincarato la dose sulla spettacolarizzazione a stelle e strisce: “Non voglio affrontare questo discorso. La Fp1 ci costerà una fortuna e sicuramente non scenderemo in pista per le seconde libere. Lo show è lo show ma penso sia completamente inaccettabile per la Formula 1”. Ancora più duro il consulente di Red Bull Helmut Marko: “Questo incidente avrebbe potuto avere conseguenze fatali“, le sue parole a Motorsport-Total.com. E se solo il team principal di Mercede Toto Wolff ha provato a difendere l’organizzazione, anche il talent di Sky Sport Uk Martin Brundle non ha lesinato critiche sull’accaduto: “La F1 ha preso uno schiaffo in faccia e la Ferrari ha preso ben più di uno schiaffo sulla carrozzeria”. Nel frattempo, la rossa ha chiesto una esenzione per quanto riguarda le penalità da scontare in griglia dato che dovrà sostituire le componenti della power unit e del telaio sulla vettura. Che caos.

Il danno oltre la beffa: Sainz penalizzato di 10 posizioni

La Ferrari di Carlos Sainz dovrà scontare una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza a causa del cambio di batteria, conseguenza dell'impatto tra la sua monoposto e un tombino sul rettilineo che porta al traguardo del circuito di Las Vegas. Nonostante gli ingenti danni - telaio, motore endotermico, centralina e batteria - provocati da un oggetto esterno, a detta della Federazione deve comunque essere applicato il regolamento che, per il cambio batteria, prevede proprio questo tipo di penalità. Nessuna deroga per la scuderia di Maranello.