Formula 1, MotoGp e la nuova squadra Motori, la programmazione della nuova stagione di Sky

Milano, 26 febbraio 2024 – Duecento gare per quarantadue weekend. Comincia così l'equazione di Sky motori: nove mesi di spettacolo dalle due alle quattro ruote spalmate su 1.200 ore di dirette. In testa ci sono Formula 1 e MotoGp, ma c'è spazio anche per le altre categorie, dal Rally Wrc alla MotoE, il campionato Wec Endurance e la 24 ore di Le Mans.

Si parte con la Formula 1, i Gp in chiaro

La prima data da segnare è quella del 2 marzo, quando eccezionalmente di sabato si accenderà il Mondiale di Formula 1 in Bahrain, primo dei 24 appuntamenti del lunghissimo calendario. Tutti in diretta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, mentre in chiaro su Tv8 saranno visibili live i due GP italiani a Imola e Monza e le 6 Sprint Race del sabato a

Shanghai, Miami, in Austria, ad Austin, San Paolo del Brasile e in Qatar. Il resto del Mondiale sarà visibile in chiaro, sempre su TV8, in differita. A Sakhir è in programma anche la prima delle 14 tappe di Formula 2 (live in chiaro anche su Cielo) e delle 10 gare di Formula 3, che vivrà il gran finale a Monza.

La grande moto ricomincia del Qatar

Per l’altro top event del motorsport bisognerà attendere solo una settimana: al via il 9 marzo con la prima Sprint Race in Qatar la stagione di MotoGP, tutta in diretta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con 21 Gran Premi in programma e tutte le tappe di Moto2 e Moto in diretta su Sky Sport MotoGP. 6 gare – Stati Uniti, Francia, Italia, Olanda, Misano e India - tutte le Sprint Race e le sessioni del sabato saranno live anche in chiaro su TV8, che trasmetterà in differita le restanti tappe del Motomondiale. Attesissima l’edizione 2024 della Superbike.

Sky e la nuova squadra Formula 1

Nostalgico il saluto di Federica Masolin e Davide Valsecchi. Punti fermi della telecronaca della F1 rimarranno invece Carlo Vanzini. Al suo fianco Marc Genè, anche per gli aggiornamenti live dal box Ferrari e da bordo pista, e Roberto Chinchero, per le analisi delle strategie di piloti e squadre. A condurre i pre e i post gara ci sarà una coppia tutta nuova con Davide Camicioli che, durante gli appuntamenti di Paddock Live, Warm Up e Debriefing, sarà affiancato dalla novità Vicky Piria e dall'ex pilota Ivan Capelli, presenza fissa per tutto il Mondiale. Federica parteciperà comunque alla programmazione della Formula 1 con qualche rubrica dedicata.

In pit lane Nico Rosberg. Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi, con la sua Sky Sport Tech Room. Non mancherà il Remote Garage, lo studio virtuale che, dopo il debutto di un anno fa, tornerà con una versione aggiornata. Su Sky Sport Plus, disponibili nuove funzionalità per la visione dei GP di F1, dall’on board del pilota preferito all’opzione che consentirà di vivere pienamente la sfida per la leadership.

Gli altri motori di Sky

Attesissima l’edizione 2024 della Superbike (tutte le 12 tappe live in chiaro anche su TV8), che ha preso il via lo scorso weekend in Australia e che quest’anno prevede anche la copertura del FIM Women’s Motorcycle World Championship al via il 16 giugno a Misano. E poi il World Rally Championship, che ha già vissuto i primi due appuntamenti dei 13 totali. Il 9 marzo inizierà poi la stagione della F1 Academy dall’Arabia Saudita e il 10 marzo debutto per l’Indycar a St. Petersburg, mentre il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe avrà 6 tappe con partenza il 5 maggio al Mugello prima di chiudersi con le Finali Mondiali a Imola dal 16 al 20 ottobre. E ancora, il Lamborghini Super Trofeo Europa scatterà il 19 aprile a Imola e si snoderà su 6 round. Sempre a Imola, il 19 maggio, scatterà la Porsche SuperCup. Sei i weekend tutti da vivere sulle due ruote per il Dunlop CIV - Campionato Italiano Velocità, che scatterà a Misano il 6 aprile per chiudersi a fine settembre a Imola. Saranno infine 8 gli appuntamenti con la MotoE live sul canale 208 di Sky, al via il 23 marzo in Portogallo e con le restanti tappe in Francia, Catalogna, Italia, Olanda, Germania, Austria e la gara di San Marino Riviera Rimini.