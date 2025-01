Hamilton accelera già in Ferrari. "Il 2025 sia un anno da ricordare. Abbracciamo il cambiamento»

E niente: ci sono figure che hanno l’aura e anche l’aureola, insomma ci sono persone che sanno andare ben oltre la dimensione del personaggio. Un esempio? Lewis Hamilton! Ufficialmente ferrarista da pochi giorni, il pilota dei record ha sapientemente usato i social per alimentare il senso di una attesa vagamente messianica.

Sottinteso: io sono il Mito che sposa la Leggenda ma nessuno dei…coniugi intende accontentarsi dei ricordi. Le parole. Ecco cosa ha scritto il Baronetto su LinkedIn: "Non potrei essere più entusiasta dell’anno che ci aspetta. A proposito del mio passaggio alla Scuderia Ferrari, c’è molto su cui riflettere. A chi sta valutando la prossima mossa nel 2025, dico di abbracciare fortemente il cambiamento. Non importa se state cambiando settore, imparando un nuovo lavoro o semplicemente affrontando altre sfide: ricordate che reinventarsi è qualcosa di potente. La vostra prossima opportunità è sempre a portata di mano. Il 2025 è un anno in cui cogliere nuove occasioni, rimanere affamati e andare avanti con uno scopo. Facciamo in modo che sia un anno da ricordare".

Il guru. Ad Hamilton piace molto, lo dico e lo scrivo con garbo, atteggiarsi a santone. A profeta post moderno. Attraverso gli anni, ha abbattuto le barriere generazionali. Maturando con l’età, ha scelto di trasformare la popolarità del driver in volano per cause nobili. Si è speso per l’integrazione e per l’inclusione più di ogni altro suo collega. L’uomo ha uno staff di collaboratori molto bravi sul fronte della comunicazione digitale. In breve: Lewis si considera un influencer.

Solo che… Solo che sarebbe sbagliato (e mi trattengo!) prendere Hamilton per una Chiara Ferragni a trecento all’ora. L’uomo non ha scelto di vestirsi di Rosso per semplici ragioni di marketing. Quando mette nero su bianco che il suo 2025 dovrà essere un anno da ricordare, beh, implicitamente confessa di aver un obiettivo unico.

Il titolo mondiale. Avendo già sette campionati in bacheca, Lewis non immagina niente di meno che l’ottava corona. Punto e basta. Il resto è fuffa. Meglio: il resto è Leclerc. Che, a scanso di equivoci, del Lewis influencer, del Mito e bla bla bla francamente se ne infischia. E tiene pure ragione.

In pista. Presto Hamilton, con aura ed aureola, scenderà in pista a Fiorano. Lo farà al volante di una Ferrari, vecchia di due anni perché così impongono i regolamenti. Ma possiamo star certi che gli sembrerà nuova.