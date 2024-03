"Indagine etica su Ben Sulayem: presunta ingerenza e pressioni su piste F1"

Rischia di complicarsi ulteriormente la posizione di Mohammed Ben Sulayem. La Bbc Sport, dopo aver rivelato ieri che il presidente della Fia sarebbe sotto indagine della commissione etica per la presunta ingerenza sul risultato del Gp d’Arabia 2023, fa sapere che lo stesso dirigente avrebbe cercato di non far omologare la pista di Las Vegas per la gara andata poi in scena nella scorsa stagione. L’accusa arriverebbe dallo stesso informatore secondo il quale Ben Sulayem avrebbe fatto cancellare la penalità di 10 secondi ad Alonso a Jeddah. Nel caso di Las Vegas, un uomo per conto del presidente Fia avrebbe fatto pressioni perchè fossero riscontrati problemi sul circuito.