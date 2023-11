La Red Bull non è più lontana. Tre sorpassi per risalire

Leo

Turrini

Una Ferrari che sorpassa per tre volte la Red Bull (e in pista, non ai box!) è un evento epocale, in una stagione che di Rosso ha avuto ben poco. È accaduto a Las Vegas, dove Stefano Domenicali ha vinto la sua scommessa da organizzatore del Gp, perché talvolta l’azzardo viene premiato.

E invece, beh, in pista ha vinto ancora Verstappen. Nulla di nuovo sotto il sole, o meglio sotto le luci artificiali della Strip. Eppure, con un ritrovato entusiasmo Leclerc ha fatto una carezza a milioni di ferraristi sfiduciati. È poco? D’accordo, è poco. Ma può essere abbastanza, se si tien conto del bilancio di un campionato che ha avuto un dominatore esclusivo.

Di più. Senza l’allucinante penalizzazione inflitta a Sainz per colpa di un…tombino, forse la notte di Las Vegas avrebbe avuto un epilogo diverso. Con lo spagnolo in prima fila a proteggergli le spalle, magari Carletto sarebbe riuscito ad avvantaggiarsi nelle fasi iniziali delle corsa. La Fia in Nevada ha firmato l’ennesimo autogol: bene farà la Ferrari a battersi per ottenere almeno un adeguato risarcimento economico!

Va bene, va bene. Con i se e con i ma non si fa la storia. Alla fine della fiera, con quel capolavoro finale su Perez il Principe di Monaco ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale, visto che oltre il secondo posto non è andato mai, Charles. Ma al netto di piccole sbavature, questo giovanotto è importante per la Scuderia. L’imminente annuncio del prolungamento del contratto suo e di Sainz sarà una buona cosa.

Ultima cosa. Domenica prossima nel deserto di Abu Dhabi calerà il sipario. La Ferrari adesso ha solo 4 punti in meno di Mercedes, cui contende il secondo posto tra i Costruttori.

È un premio di consolazione ma val la pena provarci.