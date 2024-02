"L'asso inglese Lewis Hamilton: un pilota che ha scritto la storia della Formula 1"

Un pilota, un record, un uomo. Che si è spinto oltre ogni limite a bordo di una monoposto e anche fuori. L’asso inglese, 39 anni, vanta 7 titoli mondiali (come Schumacher) di cui uno in McLaren e ben sei sulla Mercedes con cui passerà gli ultimi dodici mesi. Questo grazie a 104 pole position centrate in carriera, dietro di lui, ancora Schumi a quota 68, Ayrton Senna a 65 e Sebastian Vettel a 65. Se Max Verstappen vuole battere questo record, dovrà correre ancora per parecchi anni, visto che l’olandese è ancora ‘’solo’’ 10° a 27 pole position. Oltre quota cento anche le vittorie in carriera (103) su 332 Gran premi disputati. Alla stagione del suo esordio, nel 2007 a 22 anni, è stato il più giovane pilota ad essere in testa a un mondiale. Al pari di Jacque Villenueve, ha vinto il maggior numero di gare all’esordio (4 nel 2007), mentre sempre con la Mercedes ha raggiunto il maggior numero di vittorie con lo stesso costruttore (82).