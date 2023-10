Leclerc e Sainz da sballo. La prima fila è tutta Ferrari. Alle 21 il sogno in Messico

Clamoroso in Messico! Intera prima fila Ferrari! Leclerc in pole, con Sainz accanto. Non accadeva da Montecarlo 2022.

La sorpresa è stata francamente enorme. Nelle libere le Rosse erano indietro. Molto indietro.

E invece stasera Carletto, per la ventiduesima volta in carriera, scatterà davanti a tutti. Chissà non sia in grado di trasformare il…sabato in domenica!

Verstappen inseguirà, non che sia preoccupato, ma insomma.

Norris ko. La sorpresa negativa era venuta subito da uno dei favoriti. Con la McLaren, grande protagonista della seconda parte della stagione, Lando Norris ha infilato una quantità industriale di svarioni. E nemmeno ha superato il Q3, la prima fase delle qualifiche.

Massa. Aspettando una Ferrari di nuovo da mondiale, ci sono sviluppi nella causa che Felipe Massa ha promosso contro la FIA per vedersi assegnare il titolo 2008, vinto per un punto da Lewis Hamilton.

Il brasiliano chiede l’annullamento del Gp di Singapore di quella stagione, falsato dalla volontaria uscita di pista di Piquet junior. "Poiché Bernie Ecclestone ha ammesso recentemente che le indagini su quel fatto furono insabbiate – ha detto l’ex ferrarista – io chiedo sia fatta giustizia. Lo debbo al popolo brasiliano. Ma a me andrebbe anche bene una assegnazione ex aequo di quel mondiale, dato che Hamilton era estraneo alla brutta vicenda di Singapore".

Per ora, però, la federazione internazionale non ci sente. Ben Sulameyn, il presidente, si è espresso così: "Capisco lo stato d’animo di Felipe, ma ci sono delle regole, un ricorso non può essere presentato a quindici anni dal fatto". Intanto, la causa legale va avanti…

La griglia. 1° Leclerc (Ferrari, 1’17”166), 2° Sainz (Ferrari, a 67 millesimi); 3° Verstappen (Red Bull, +0”97), 4° Daniel Ricciardo (AlphaTauri, +0”216), 5° Sergio Perez (Red Bull, +0”257), 6° Lewis Hamilton (Mercedes), 7° Oscar Piastri (McLaren), 8° George Russell, 9° Valtteri Bottas, 10° Guanyu Zhou.

In tv. Il Gp del Messico scatta alle 21. Diretta Sky.