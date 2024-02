L’ultima freccia d’argento di Hamilton: così Mercedes vuole tornare in vetta

Roma, 14 febbraio 2024 – E furono di nuovo Frecce d’argento. Mercedes torna al classico nello svelare l’ultima vettura del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che dal prossimo anno vestirà clamorosamente i colori Ferrari.

Con la ‘W15’ il marchio anglo-tedesco vuole riscoprirsi campione in Formula 1 dopo due anni deludenti, con un'unica vittoria, quella di George Russell in Brasile nel 2022. Per cercare di spezzare il dominio Red Bull serviva una svolta completa.

La livrea

E la svolta parte proprio dal colore, il tipico argento, recuperato sul muso e sull'abitacolo, che si abbina ad una pennellata di rosso ed al verde acqua dello sponsor Petronas, mentre rimane nero il resto della vettura, per risparmiare peso.

L’aerodinamica

Questo dal punto di vista estetico, ma la rivoluzione vera è affidata come al solito al direttore tecnico, ancora una volta James Allison, l'ideatore delle vetture di maggior successo dell'era ibrida della F1 e la rivoluzione riguardante le due concept car 'Zero pod', senza pontoni, si vede nelle prime immagini. Torna la linea convenzionale, imposta dalla Red Bull e dal suo dominio con fondo effetto suolo. “Non c'è solo di un cambiamento aerodinamico, ma anche molti cambiamenti meccanici per rendere la macchina più veloce e più prevedibile per i piloti. Vedremo in Bahrein se ci riusciremo” ha detto il team principal Toto Wolff.

Wolff: “Ci sono gli ingredienti per tornare davanti”

"L'obiettivo è consolidare la nostra posizione rispetto a Ferrari e McLaren e cercare di correre per il vertice, ma sappiamo quanto sia difficile – commenta Wolff -. Il nostro principale avversario, la Red Bull, ha azzeccato tutto sin dall'inizio ed è difficile mettersi in pari ma è una bella sfida. Abbiamo cercato di comprendere cosa abbiamo sbagliato, sappiamo di avere davanti una montagna grande da scalare perché la Red Bull è nettamente avanti ma abbiamo due grandissimi piloti, gli uomini in fabbrica hanno dato tutto e speriamo di avere una macchina veloce, gli ingredienti per tornare davanti ci sono. L'obiettivo è fare un buon lavoro e speriamo già in Bahrain di avere indicazioni migliori rispetto al passato”.