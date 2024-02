Presentazione Ferrari SF-24, la diretta: si alza il velo sulla nuova monoposto

Roma, 13 febbraio 2024 - Oggi la Ferrari presenterà la nuova monoposto di Formula Uno, la SF-24. L’ultimo bolide creato da Maranello sarà svelato in diretta a mezzogiorno sul sul sito della Rossa e anche sul suo canale YouTube.

Per accontentare i fan più fedeli della Ferrari sul profilo X sono già apparsi alcuni video rivelazione, uno mostra i numeri delle due monoposto: 55 e 16. Il 6 febbraio era stata montata e accesa per la prima volta la power unit sulla nuova monoposto: in quell'occasione la scuderia di Maranello aveva diffuso un filmato sull'azienda alla mattino, con in sottofondo il rombo della SF-24.

L'esordio ufficiale in pista sarà per il Gran Premio del Bahrain il 2 marzo, per quella che sarà la quarta e ultima stagione per la coppia Charles Leclerc-Carlos Sainz. Infatti lo spagnolo a fine anno sarà sostituito dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

