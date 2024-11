Diretta F1 Gp Qatar oggi, Sprint Race live: Ferrari a caccia della McLaren

Losail, 30 novembre 2024 – Con Max Verstappen campione del mondo per la quarta volta consecutiva, tutta l’attenzione è concentrata sul duello McLaren-Ferrari per il titolo costruttori. La scuderia inglese è avanti 24 punti in classifica e in Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, vuole provare a dare la spallata decisiva. Ma la Rossa è pronta a battagliare fino all’ultimo metro. Oggi alle 15 sul circuito di Losail va in scena la Sprint Race – in palio punti pesantissimi – mentre alle 19 è in programma la caccia alla pole per il Gran premio di domenica (il via alle 17). Le qualifiche per la gara veloce hanno mostrato una McLaren in forma smagliante, con Lando Norris primo e Oscar Piastri in terza posizione. In difficoltà la Ferrari: Carlos Sainz ha chiuso con il quarto tempo, quinto Charles Leclerc. Servirà quindi una gara tutta di rimonta per le monoposto di Maranello, nella speranza di aver risolto i problemi che hanno limitato le prestazioni nel venerdì del Gp del Qatar.

Gp Qatar, Sprint Race live

La griglia di partenza della Sprint Race

Prima fila: 1. Lando Norris (Gbr) McLaren, 2. George Russell (Gbr) Mercedes

Seconda fila: 3. Oscar Piastri (Aus) McLaren, 4. Carlos Sainz (Esp) Ferrari

Terza fila: 5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari, 6. Max Verstappen (Ned) Red Bull

Quarta fila: 7. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes, 8. Pierre Gasly (Fra) Alpine

Quinta fila: 9. Nico Hulkenberg (Ger) Haas, 10. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls

Sesta fila: 11. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin, 12. Alexander Albon (Tha) Williams

Settima fila: 13. Valtteri Bottas (Fin) Kick Sauber, 14. Lance Stroll (Can) Aston Martin

Ottava fila: 15. Kevin Magnussen (Den) Haas, 16. Sergio Perez (Mex) Red Bull

Nona fila: 17. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls, 18. Esteban Ocon (Fra) Alpine

Decima fila: 19. Guanyu Zhou (Chi) Kick Sauber, 20. Franco Colapinto (Arg) Williams

Aron all’Alpine nel 2025

Paul Aron, 20 anni, di nazionalità estone e attualmente quarto nel campionato F2, sarà il pilota di riserva del team Alpine Formula 1 nel 2025. Aron gareggia quest'anno con il team Hitech nella sua prima stagione in Formula 2. "Siamo molto felici di vedere Paul unirsi a noi. C'è un rinnovamento generazionale in Formula 1, come stiamo vedendo con molti giovani piloti che hanno un impatto al loro arrivo. Crediamo che Paul sia uno dei migliori talenti e non vediamo l'ora di vederlo diventare un pilota di F1”, ha affermato Flavio Briatore, consigliere esecutivo del team Alpine. Ancora in corsa per il titolo a due fine settimana dalla fine della stagione, Aron è il secondo miglior esordiente della categoria dopo il brasiliano Gabriel Bortoleto, leader del campionato e che l'anno prossimo correrà in F1 con la Sauber. L'australiano Jack Doohan, pilota di riserva 2024 dell'Alpine, è stato promosso titolare per la stagione 2025. Sostituirà Esteban Ocon, in partenza per il team americano Haas.