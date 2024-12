Orari F1 e diretta del Gp Qatar 2024. Russell parte dalla pole

Roma, 1° dicembre 2024 – Si preannuncia dall’esito incerto il Gp del Qatar 2024 dopo un sabato a due facce a Losail. Due facce, tra la sprint race e la qualifica, con Lando Norris che dopo aver conquistato la pole position nella sprint ed averla dominata dal primo all'ultimo giro cedendo poi la vittoria al suo compagno di squadra, Oscar Piastri, - memore di quanto fatto dall'australiano nel corso della sprint del Gran Premio del Brasile - non riesce a far meglio della terza posizione in qualifica, mancando una prima fila che sarebbe potuta risultare decisiva per la corsa al campionato costruttori.

Prova ad approfittarne invece Max Verstappen, che la sua doppia faccia l'ha mostrata in maniera eloquente nel sabato di Losail, conquistando - sulla pista - una pole position che gli mancava dal Gran Premio d'Austria di fine giugno, grazie ad un giro record nel suo ultimo tentativo, in 1'20"520, arrivato dopo la delusione della sprint race al termine della quale il quattro volte iridato aveva concluso ottavo. Una pessima partenza e qualche problematica di aderenza a determinare il risultato dell'olandese nella gara breve, tutta un'altra storia rispetto ai 57 giri che si auspica di condurre dalla prima posizione.

Ma due ore dopo la fine delle qualifiche è cambiato l'ordine della prima fila: la Mercedes di George Russell, più lenta di appena 55 millesimi, era stata ostacolata dall'olandese nel corso del Q3. Da qui la decisione di sanzionare Verstappen con la penalizzazione di una posizione e consegnare la pole al 26enne britannico, che scatterà davanti a tutti e si giocherà la vittoria, oltre che con il neo 4 volte iridato, con le McLaren di Norris e Oscar Piastri (quarto in griglia) e con le Ferrari. Un sabato complicato, di fatti, per entrambi i piloti della Rossa, con una sprint race chiusa in quarta e quinta posizione rispettivamente ottenute da Carlos Sainz e Charles Leclerc, e una qualifica che ha invece visto il monegasco concludere in quinta posizione sulla tabella

dei tempi, seguito dallo spagnolo in settima.

La gara in diretta dalle 17

La griglia di partenza

Questa la griglia di partenza del Gran Premio del Qatar, in programma sui 57 giri del circuito di Losail per il ventitreesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, dopo la penalizzazione di Verstappen:

1a fila

1. George Russell (Gbr) Mercedes 1'20"575

2. Max Verstappen* (Ned) Red Bull in 1'20"520

2a fila

3. Lando Norris (Gbr) McLaren 1"20"772

4. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1"20"829

3a fila

5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1"20"852

6. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1"21"011

4a fila

7. Carlos Sainz (Esp) Ferrari 1"21"041

8. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1"21"251

5a fila

9. Sergio Perez (Mex) Red Bull 1"21"425

10. Kevin Magnussen (Den) Haas 1'21"500

6a fila

11. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'21"437

12. Zhou Guanyu (Chn) Kick Sauber 1'21"501