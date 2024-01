Mentre la Formula 1 riabbraccia il Gran Premio di Madrid. Ferrari, sta per nascere il Cavallino del mare?

Mentre la Formula 1 festeggia il ritorno del gran premio di Madrid dal 2026, oggi potrebbe arrivare un annuncio a sorpresa dalla Ferrari. Ma non riguarda le piste: una serie di indizi fa pensare allo sbarco della Rossa sulle corse del mare, unendo alcuni puntini. Il primo è il video pubbicato ieri sui social dal Cavallin, un ’teaser’ girato tra le onde, che finisce con un orizzonte sul mare: "Stiamo portando le corse dove non abbiamo mai fatto prima. Siete pronti per questa nuova avventura?", dice il testo che accompagna il video, "la nostra visione è vedere nuovi orizzonti". Considerando che il presidente John Elkann è amico di Giovanni Soldini, che solo pochi giorni fa ha annunciato la cessazione consensuale del rapporto con Maserati dopo 11 anni, e tenendo conto anche del fatto che Enzo Ferrari in passato aveva anche prodotto motori per imbarcazioni, l’annuncio ufficiale atteso per oggi pomeriggio potrebbe andare in questa direzione.

Intanto torna un altro Gran Premio che mancava da tempo in Formula 1: il Gran Premio di Spagna si terrà a Madrid dal 2026 al 2035 con un circuito completamente nuovo, misto con tratti stradali, attorno al centro espositivo Ifema: misurerà 5,47 km, potrà ospitare fino a 140mila spettatori e sorgerà a pochi chilometri dall’aeroporto di Barajas: si stima che il 90% degli spettatori possa arrivare con mezzi pubblici. Il circuito di Barcellona continuerà ad ospitare il gp di Spagna per le prossime due stagioni, ovviamente l’arrivo di Madrid solleva dubbi sul futuro dell’impegno della pista catalana, ma l’ad di Formula 1 Stefano Domenicali ha spiegato che non è necessariamente la fine della partnership con Barcellona. Il circuito avrà otto sovrapassi e due tunnel.