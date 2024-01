Norris e McLaren, la storia continua: "Rinnovo pluriennale"

Lando Norris sarà ancora a lungo un pilota McLaren. Ufficiale il rinnovo del 24enne inglese, il cui contratto – in scadenza a fine 2025 – è stato prolungato per una durata "pluriennale", fa sapere la scuderia, senza fornire ulteriori dettagli. Alla McLaren dal 2017, con debutto in F1 due anni dopo, Norris è reduce dalla sua miglior stagione: sesta posizione nel Mondiale. Considerando anche il rinnovo dello scorso settembre firmato da Oscar Piastri, per almeno le prossime tre stagioni la McLaren presenterà la stessa line-up. "Sono cresciuto in questo team, mi sento come a casa, questa squadra è come una famiglia per me – ammette Norris –. Nell’ultima stagione abbiamo mostrato la nostra voglia di tornare a lottare lì davanti”.