Prove libere F1 Silverstone 2025: Ferrari pimpante. Ma la McLaren resta favorita

Silverstone (Inghilterra), 4 luglio 2025 - Il miglior venerdì dell'anno per la Ferrari si è appena concluso. Sul tracciato di Silverstone il Cavallino Rampante si è distinto per il primo posto nelle FP1 di Lewis Hamilton, padrone di casa qui in Gran Bretagna, e un buon passo sui long run. Per la prima volta in questo mondiale le Rosse sembrano essere vicine alle performance delle due McLaren, le quali hanno messo però il muso davanti nelle FP2 con il miglior crono di Norris. Il team papaya ha sperimentato una nuova specifica per il fondo, che è stata immediatamente bocciata dopo la sessione del mattino. Verstappen è apparso molto in difficoltà con la sua Red Bull, che è andata via via a crescere con il passare dei minuti e i vari cambi di assetto sperimentati. Le Mercedes si candidano come terza forza, per via di un buon giro secco e, al contrario, di una simulazione gara zoppicante.

La sintesi delle prove libere 1

La Ferrari è scesa in pista a Silverstone in grande forma. Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo della prima sessione del fine settimana britannico e per lui si tratta di una prima volta al volante della SF-25. L'inglese ha battuto di soli 23 millesimi Lando Norris, il quale ha girato molto assieme a Piastri (terzo) per trovare il giusto setup sulla McLaren; il team papaya ha portato qui un nuovo fondo e deve ancora trovare la quadra giusta. Leclerc ha concluso in quarta posizione, dopo aver raccolto diversi dati a inizio sessione con i sensori Kiel e la vernice flow viz. Le Rosse di Maranello hanno sfoggiato un passo gara molto simile a quello della squadra che finora sta dominando il mondiale, mentre la Mercedes non sembra finora averne sui long run ma è lì sul giro secco. La Red Bull ha faticato parecchio e Verstappen è stato molto anonimo: ha registrato il decimo crono ed ha terminato l'ora in pista alle spalle delle Racing Bulls di Hadjar e Tsunoda. Oltre alla già citata Visa Cash App, nel midfield va forte la Williams di Albon (settimo) e restano vicine le due Aston Martin, appena fuori dalla top 10. Due i rookie impegnati al mattino: Aron al posto di Hulkenberg in Kick Sauber e il minorenne Lindblad sulla Red Bull di Tsunoda.

La sintesi delle prove libere 2

La sessione di libere pomeridiana ha visto le McLaren tornare al vecchio fondo. Questo passo indietro alla specifica utilizzata in Austria evidenzia il malcontento del team per le performance della monoposto. Norris ha firmato il miglior tempo delle libere 2 proprio dopo aver smontato il fondo nuovo e ha dato un paio di decimi di gap a Leclerc, che ha invece lamentato qualosa di anomalo sull'anteriore sinistra al termine del suo miglior tempo. Hamilton ha effettuato il suo miglior giro, che gli è valso il terzo posto, solo al secondo tentativo dopo aver abortito il primo con le gomme Soft nuove. Piastri è apparso più appannato del compagno di squadra, dal quale ha pagato mezzo secondo; alle sue spalle c'è Verstappen, che sta tentando a fatica di sistemare i problemi della sua Red Bull. Antonelli si è sistemato al sesto posto, davanti a Russell sull'altra Mercedes che è in ottava; tra di loro si è infilato Stroll, più veloce di Alonso. Negli ultimi venti minuti i piloti si sono concentrati sul passo gara in alcune simulazioni di long run, quasi tutti su gomma media. Ferrari ha cominciato il long run con un tempo velocissimo per poi calare drasticamente a causa dello strappo iniziale, McLaren invece è stata estremamente costante come ci ha abituati per tutto l'anno.

