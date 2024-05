Red Bull, l’incidente di Perez a Monaco pesa sul budget: “Costerà 2-3 milioni”

Montecarlo, 27 maggio 2024 – Week end amaro per Red Bull quello di Montecarlo, non soltanto dal punto di vista dei risultati ma anche per il peso sul portafoglio che l’esito del GP di Monaco ha comportato. L’incidente al via che ha coinvolto le due Haas e la monoposto di Sergio Perez avrebbe avuto infatti un impatto importante sulle spese future del team per il prosieguo della stagione.

A sottolineare il problema di budget creato dall’incidente che ha coinvolto il messicano è stato Helmut Marko che ha commentato con parole dure l’episodio accaduto sulla salita che porta dalla Sainte Devote al Casino: “Si è trattato in primis di un incidente pericoloso – ha sottolineato il dirigente austriaco – e poi i danni alla monoposto di Perez sono stati ingenti. Ammontano a due o tre milioni di euro. Questo per noi è un grosso handicap viste le norme sui limiti di bilancio.”

La mancata sanzione da parte della FIA a Magnussen ha fatto poi andare su tutte le furie sia RB che lo stesso Marko che lamentano come la Federazione non sia voluta intervenire. Dal canto suo, FIA non è stata in grado di determinare la reale colpa nell’incidente: da un lato Magnussen forse troppo ottimista mentre dall’altro Perez troppo difensivo. Con l’entrata in vigore delle nuove norme sui budget, ogni team di F1 deve sottostare a ferree regole di spesa, con 125 milioni a disposizione per l’intera stagione e in caso di incidente è da qui che le scuderie devono attingere per le riparazioni, sottraendo soldi che invece potrebbero essere stanziati per ulteriori sviluppi da portare in pista nel corso della stagione.