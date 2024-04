Red Bull smorza il caso Newey: “E’ sotto contratto fino al 2025”

Roma, 26 aprile 2024 – La notizia di un possibile addio prematuro del progettista dei record Adrian Newey alla Red Bull mette quasi in secondo piano il mercato piloti. Nel frattempo però il team legato alla celebre bibita cerca di spegnere un po’ il caso scoppiato ieri: “Adrian Newey è sotto contratto almeno fino alla fine del 2025 – spiega Red Bull in una nota – e non siamo a conoscenza di un suo arrivo in altre squadre”.

E qui veniamo al contratto, perché secondo indiscrezioni di stampa ci sarebbero delle clausole che potrebbero impedirgli di unirsi a uno dei team rivali della Red Bull per altri 12 mesi dopo la scadenza, il che, in teoria, lo renderebbe indisponibile per un'altra squadra fino al 2027.

Nel possibile divorzio fra progettista e team, presentato dalla stampa estera, giocherebbe un ruolo importante il clima, evidentemente incrinatosi dopo il caso che ha visto coinvolto il tem principal Christian Horner, accusato inizialmente di comportamenti inappropriati verso una dipendente.

Newey, 65 anni, legato alla Red Bull dal 2005, ha giocato un ruolo chiave in tutti i 13 titoli iridati vinti dalla squadra - sette piloti e sei costruttori - dal 2010. Ma da quando Horner è finito nella bufera, Newey ha mostrato segni di insofferenza.

Horner è stato scagionato dopo l'indagine interna al team, mentre è stata sospesa la dipendente che comunque si è appellata alla decisione della scuderia. Secondo la BBC Newey avrebbe manifestato il suo desiderio di andare via proprio per la lotta di potere che si è scatenata in Red Bull. Nel futuro del genio Red Bull ci sarebbe anche la Ferrari, in corsa per ingaggiare Newey insieme alla Aston Martin.