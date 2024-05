Sainz da Imola al futuro. Carlos e un gp speciale: "Io all’Audi? Sa vincere»

Imola per Sainz. E Sainz per Imola. Strana occasione e strana situazione, per l’unico ferrarista capace di battere la Red Bull nelle ultime due stagioni. Carlitos pagherebbe di tasca sua, pur di fare tris sulla pista dedicata al Drake: scartato dalla Signora in Rosso per accogliere Sir Hamilton, lo spagnolo di motivazioni ne ha anche troppe.

L’orgoglio. In primis il desiderio, legittimo!,di rivalsa nei confronti di chi lo ha congedato con un anno di anticipo. A scanso di equivoci, Sainz non si è mai sentito inferiore a Leclerc. Dal 2021, da quando cioè sono compagni di squadra, Carlitos e Carletto hanno vinto tre Gran Premi a testa. Il monegasco è in vantaggio in materia di qualifiche, ma per il resto stanno lì. E Imola di sicuro riproporrà la loro strisciante rivalità.

Il futuro. Dopo di che, entra in ballo lo stato d’animo dell’esodato. Sainz non ha un contratto per il 2025. Strano, ma vero. In Mercedes dovranno sostituire Hamilton, ma si dice vogliano puntare sull’italiano Antonelli, sognando Verstappen dal 2026 in poi. In Red Bull magari va a finire che si tengono Perez. Dunque?

In Audi? La logica spinge Sainz verso la Signora degli Anelli. Cioè Audi, che ha comprato la Sauber ma sarà titolare del team solo dal 2026. Accetterà Carlitos un anno nelle retrovie, il 2025, accanto al veterano Hulkenberg, già annunciato da Sauber?

Forse sì: papà Sainz, l’eroe dei rally e dei raid, è uomo Audi. E il figlio di recente non ha nascosto l’interesse per l’opzione. Ipse dixit: "Se andate a vedere gli esiti dei programmi del gruppo Volkswagen, ogni volta che sono stati coinvolti nel Motorsport, con Porsche piuttosto che con Audi, sempre sono riusciti a vincere. Credo che questo sia uno spunto di riflessione molto interessante. Nella decisione che prenderò, ovviamente sono presenti anche altri elementi ma io mi auguro davvero che Audi in futuro possa lottare per le vittorie, sarebbe comunque una cosa buona per il mondo cui appartengo".

Nel frattempo, ci sarebbe, anzi, c’è un Gran Premio che per un pilota Ferrari ha il sapore della emozione unica. A Imola Sainz arriva per battere tutti. E il primo avversario da battere si chiama, naturalmente, Charles Leclerc…