Tempo variabile, ma è il solito Max. In Brasile ecco la pole numero 31. Leclerc, prima fila per sorridere

Stavolta il colpo non è riuscito. In Brasile la pole è stata conquistata da Max Verstappen. Ma con un gran giro Carletto Leclerc ha comunque posizionato la Rossa in prima fila per il Gran Premio di domani. In gara, considerati i precedenti stagionali, difficilmente il monegasco sarà in grado di creare problemi alla Red Bull dell’olandese.

Eppure, a conferma di un istinto incontestabile per la velocità pura, Leclerc ha dato un senso al venerdì del Cavallino.

Il meteo. Peccato poi che l’arrivo improvviso di un temporale, accompagnato da un vento furibondo, abbia sottratto a Charles la chance di tentare il colpaccio. La pioggia ha impedito a tutti l’ultimo tentativo. Un piccolo grande rimpianto per la Ferrari, che in qualifica ha spesso brillato.

Un miracolo. Dopo, Leclerc era…piacevolmente sbalordito! "Di colpo si è alzato il vento e il cielo è diventato buio – ha raccontato Charles –. Dopo poche curve era praticamente impossibili tenere in pista la macchina. Ci sono riuscito e il risultato è certamente superiore alle aspettative mie e della Scuderia".

A Carletto sono andati gli elogi di Fred Vasseur: "È stato molto bravo, a Sainz è mancato un pizzico di fortuna. Noi ora dobbiamo concentrarci sul Gran Premio, la Sprint Race ci permetterà di verificare il consumo delle gomme".

Deluso. Non è andata bene invece a Sainz. Lo spagnolo si è perso in mezzo a circostanze estreme. Carlitos non ce l’ha fatta a restare nei paraggi del compagno di squadra. Si è accontento (si fa per dire) dell’ottavo posto.

Le sorprese. Del meteo bizzarro hanno approfittato le redivive Aston Martin. Domani Stroll e Alonso scatteranno davanti alle Mercedes e alla McLaren. Una iniezione di fiducia per un team che era precipitato in una crisi di identità dopo un brillantissimo avvio di campionato. Hamilton, Russell, Norris, Sainz, Perez e Piastri partiranno dietro la Verdona.

La Sprint. Oggi sul tracciato di Interlagos è in programma l’ultima gara Sprint della stagione. Alle 15 sono previste le qualifiche per determinare la griglia di partenza della Race, che scatterà alle 19,30. Diretta Sky.

Il Wec. Intanto in Bahrain si conclude nella serata italiana il mondiale riservato alle auto con ruote coperte. Nelle prove le 499 della Ferrari hanno occupato la terza fila.