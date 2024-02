Test F1 2024 oggi, come sta andando in Bahrain. Duello Verstappen-Leclerc

Sakhir, 21 febbraio 2024 – È cominciata ufficialmente in Bahrain la stagione 2024 di Formula 1. Il Day 1 dei primi test offrirà una panoramica su quelle che potrebbero essere le gerarchie in pista ma molto dipenderà dalla volontà dei team di mostrare subito le proprie carte.

Ferrari è chiamata al riscatto di una stagione con più ombre che luci e ci sarà grande curiosità sulla coppia Sainz-Leclerc dopo l’annuncio da parte della Scuderia di Maranello dell’arrivo nel 2025 di Lewis Hamilton. Lo spagnolo ha confermato la volontà di dare il massimo nonostante l’addio annunciato ma molto dipenderà proprio dalla monoposto messa a punto dagli ingegneri del Cavallino.

L’uomo da battere sarà sempre Max Verstappen, campione in carica e pronto a portare a casa il terzo titolo piloti consecutivo e proseguire l’egemonia Red Bull. In casa però ci sarà da gestire il caso Horner, con l’inchiesta interna ancora in corso.

Il team principal è regolarmente al muretto insieme ad Adrian Newey in attesa di scoprire quale sarà il suo destino e soprattutto quali saranno le potenzialità della RB20. Potenzialità che si sono subito messe in luce con l’olandese in pochi giri al comando con gomma media e la Ferrari di Leclerc, prima su morbida e poi successivamente su media a inseguire, tra seconda e terza posizione nei primi giri del mattino.

Buono anche il ritmo di Alonso con la sua Aston Martin mentre Mercedes, impegnata nel Day-1 con George Russel è parsa in affanno. Verstappen ha lavorato su alcuni giri veloci, migliorando il crono rispetto al 2023 ma commettendo anche alcuni errori che hanno portato a pochi riferimenti. Dietro di lui Leclerc e Ferrari si sono concentrati anche su alcune rilevazioni aerodinamiche con un focus particolare sui carichi maggiori cercando di mettere sotto pressione le gomme ed avere le prime indicazioni in vista della prima gara.

Tra i migliori tempi della mattina, 1’32″548 di Max che poi ha proseguito la sessione attestandosi su 1’36” con il monegasco fermo a 1’38”, evidenziando una grande costanza nel ritmo. In risalita nella seconda parte della prima sessione Russel. Due carichi diversi dunque per Ferrari e Red Bull, con quest’ultima giocoforza più veloce. Al pomeriggio sarà Sainz ad avvincendarsi con Leclerc al volante della SF-24.