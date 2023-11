La Williams si coccola Albon: "Ho vissuto la mia miglior stagione in Formula 1"

Roma, 29 novembre 2023 - Alexander Albon è stato il trascinatore assoluto della Williams. Il pilota thailandese è stato artefice di un mondiale super, che ha superato anche le sue stesse aspettative, al volante di un mezzo non stratosferico come quello sviluppato a Grove. Le sue prestazioni sono state utili anche al compagno di squadra, il rookie Logan Sargeant, che ha messo a segno solamente un punto sui 28 totali racimolati dal suo team.

La stagione di Albon

Se la Williams ha chiuso il campionato costruttori al settimo posto, quasi tutto il merito è di Alexander Albon. Su 28 punti conquistati durante l'anno, il thailandese ne ha portati a casa ben 27. Queste le sue dichiarazioni dopo il fine settimana conclusivo di Abu Dhabi, che ben sintetizzano l'entusiasmo dell'ex pilota Red Bull al termine di una stagione davvero positiva per lui: "La mia gara è stata buona. Non credo che sia stata la migliore dopo una brutta partenza, ma sembrava che ci fossimo ripresi per il secondo e terzo stint. Purtroppo Tsunoda era troppo veloce perché potessimo partecipare alla sua gara, ma è stato il duro lavoro di tutto l’anno che ci ha permesso di conquistare la settima posizione nel campionato costruttori. Congratulazioni a tutto il team, compresi tutti coloro che lavorano in pista e in fabbrica. Guardando ai progressi che abbiamo fatto, è un grande risultato. Sono anche molto orgoglioso delle mie prestazioni, quindi mi riconosco il merito di quello che è stato il mio miglior anno in Formula 1. Il legame che ho con la squadra è stato molto importante, e ci ha permesso di svolgere bene la stagione, anche quando abbiamo lottato gara dopo gara per mantenere le nostre posizioni. Guardando al prossimo anno, ci aspetta una sfida, ma sono già entusiasta di ciò che verrà".

Le difficoltà di Sargeant

Logan Sargeant si è dovuto barcamenare in una stagione ben diversa da quella del compagno di squadra. Lo statunitense ha debuttato nella serie regina e ha raccolto solo un punticino in tutta la stagione, trovando diverse difficoltà di adattamento. Anche nell'ultimo appuntamento di Abu Dhabi, Sargeant non ha brillato e, alla fine della fiera, si trova penultimo nella classifica piloti. Dietro di lui, però, c'è il solo Nyck De Vries, che ha salutato la Formula 1 molto presto dopo un brutto avvio di mondiale al volante della AlphaTauri, che lo ha poi sostituito. L'americano ha commentato così la propria annata: "Innanzitutto congratulazioni a tutto il team in pista e a Grove per aver conquistato la P7 nel campionato costruttori. Tutti hanno lavorato duramente per tutto l'anno per ottenere questo risultato. Nella mia stagione da rookie ci sono stati momenti difficili e momenti positivi. In questa seconda parte della stagione ho trovato davvero lo slancio. Il mio ritmo di gara ha avuto una traiettoria in salita e il ritmo delle qualifiche sta iniziando a farsi sentire. Sono orgoglioso della resistenza che ho avuto per tutto l'anno, non mi sono mai arreso. Ho continuato a spingere e a migliorare e non avrei potuto trascorrere questa stagione con un gruppo di persone migliore di questo".